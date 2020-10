Castilla-La Mancha solicita formalmente un Estado de Alarma con apoyo del PP y Cs

Esta decisión está avalada por los grupos parlamentarios de las Cortes autonómicas que, consultados previamente a la celebración del Consejo de Gobierno, se han mostrado de acuerdo con esta decisión: “Hemos podido hablar tanto con el partido Socialista como con el Partido Popular y con Ciudadanos y se han mostrado plenamente de acuerdo con esta decisión”, ha señalado Blanca Fernández.

Disponer de este instrumento, ha dicho la consejera, permitirá tomar medidas necesarias para prevenir el contagio con la necesidad jurídica suficiente y tener una actuación firmemente coordinada con el resto de regiones y con el Gobierno de España, adecuada a la situación epidemiológica de cada momento y evitando medidas en algunos territorios que puedan afectar negativamente a otros o que sean contradictorias.

Blanca Fernández ha explicado que la decisión de esta solicitud viene dada porque tras superar la primera ola, España inició una segunda fase de abordaje de la pandemia basada en la detección precoz, la búsqueda de casos y el aislamiento y confinamiento de los mismos.

Castilla-La Mancha ha destacado por realizar un gran esfuerzo, tanto en dotación de recursos humanos como técnicos y económicos, lo que se ha traducido en la contratación de 550 profesionales de la Enfermería para vigilancia epidemiológica, un trabajo intenso en Atención Primaria, miles de contrataciones en todo el sistema sanitario público, y dotación de mecanismos para la realización de PCR, test rápidos y test de antígenos.

Este trabajo ha marcado una diferencia notable respecto a la primera ola ya que entonces de cada 10 personas afectadas, 9 acudía al hospital y 6 eran hospitalizadas, “hoy de cada 10 personas afectadas, solo una tiene que ir al hospital porque el rastreo, la Atención Primaria y las funciones que realiza Salud Pública han sido capaces de darle la vuelta a la situación”, según ha subrayado la consejera portavoz, quien ha añadido que además, en estos momentos Castilla-La Mancha está por debajo de la media nacional en la tasa de incidencia en la última semana.

Un paraguas jurídico necesario y homologable

A pesar de esto, la situación “es preocupante” ya que tal como ha indicado la consejera tanto en España como en Castilla-La Mancha estamos en situación de transmisión comunitaria “y por tanto las comunidades autónomas necesitamos un paraguas de protección jurídica potente como es el Estado de alarma”.

“El virus no conoce fronteras, somos 17 comunidades autónomas, pero no puede ni debe haber 17 estrategia distintas, tiene que existir una misma estrategia a nivel nacional con la flexibilidad suficiente para ser eficaz en cada territorio con una gobernanza compartida, porque aquí no sobra nadie, pero que garantice firmeza, rapidez y diligencia a la hora de tomar medidas en todas las comunidades autónomas porque lo que hacemos, o lo que dejamos de hacer, afecta a las comunidades limítrofes y por ende a toda España”, ha dicho al respecto la consejera.

Blanca Fernández ha explicado que el estado de alarma es un instrumento jurídico moderno que hay que utilizar sin complejos, como así lo vienen haciendo países del entorno como Francia, Portugal, Italia o Irlanda, porque de lo que se trata es de “evitar a toda costa un nuevo confinamiento total porque es malo para la economía y para la salud emocional de las personas a nivel individual”.

“En definitiva - ha concluido la consejera portavoz - el Estado de Alarma es un instrumento jurídico imprescindible para afrontar esta segunda ola de la pandemia, para tomar medidas contundentes cuando haya que tomarlas y pedimos que sea un instrumento a nivel nacional porque la estrategia debe ser nacional. No renunciamos a un estado de alarma autonómico, que gestionaremos con eficacia y diligencia como entendemos que hemos hecho hasta ahora y porque tenemos que dar seguridad a una ciudadanía que está demostrando ser responsable de forma mayoritaria pero que necesitamos que tengan también las cosas meridianamente claras”.