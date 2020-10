Castilla-La Mancha tiene 24 municipios con una incidencia mayor de 1000

En Castilla-La Mancha, sólo Albacete capital, con 173,139 habitantes, está por encima de ese listón de los 100.000 habitantes, pero sin fijar límite poblacional, la región si tiene tiene 24 municipios con una incidencia superior a 1.000 casos por 100.000 habitantes, en esa perspectiva de 14 días, y 112 municipios con una incidencia superior a 500 casos. Y eso considerando sólo a los municipios de más de 500 habitantes, que son los únicos datos detallados que ofrece la Junta.

El ránking lo encabeza Sigüenza con 2.390 casos por 100.000 habitantes, seguido de los municipios toledanos de Valmojado, con 1975 de incidencia y Santa Olalla, con 1.845.

Entre las poblaciones grandes con una incidencia por encima de 1.000 casos solo se encuentra Talavera de la Reina (Toledo), con 1.016,58 casos por 100.000 habitantes en 14 días. No obstante, sumando las poblaciones de estos municipios habrá un conjunto de 162.352 habitantes afectados por esas incidencias superiores a 1.000 casos por 100.000 habitantes

Por provincias Toledo y Ciudad Real son las dos provincias que más municipios tiene con una incidencia de más de 100, con 7 cada una. Les sigue Cuenca con 5, Guadalajara con 3, y Albacete con 2.

De este listado con incidencias de más de 1000 no todos tienen medidas especiales, por ejemplo en la provincia de Guadalajara las tiene Sigüenza, pero no Albares ni Torija, ya que la incidencia acumulada, aunque es un criterio de alerta, no es el único que las autoridades sanitarias tienen en cuenta para actuar, también depende la tasa de crecimiento, de si consideran o no que hay transmisión comunitaria o está localizada, y otras cuestiones.

Por otro lado hay otros 88 municipios con una incidencia de más de 500 y menos de 1.000 a 14 días (semana 38-39) en Castilla-La Mancha, entre ellos Guadalajara capital, con 693 casos por 100.000 habitantes en 14 días, que es además la única capital de Castilla-la Mancha sobre este listón. Ciudad Real tiene 498, Toledo 402, Cuenca 293, Albacete 262.

La suma de las poblaciones de 112 los municipios que tienen incidencia superior a 500, es de 539.781 habitantes, esto supone que el 26,4 % de la población de Castilla-La Mancha está es situación complicada con incidencias alarmantes en su zona.

En el mapa intelectivo de esta información se pueden consultar las incidencias a 14 días de todo los municipios de Castilla-La Mancha con más de 500 habitantes por rango de color, del verde claro menor incidencia, que cambia a azul a partir de 500 y al azul profundo con mayor incidencia. Haciendo clic sobre cada municipio su ficha individual con los casos de la semana 38 y 39 que son a los que corresponde esta incidencia a 14 días.

Abajo la tabla con los 24 municipios con una incidencia de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes en 14 días (semana 38 y 39).

NOTA REDACCION: Este artículo tuvo una versión anterior ayer 03/10/2020, sólo con las incidencias de más de 500, eliminada porque había un error de cálculo en la Incidencia Acumulada. El Mapa interactivo también está actualizado por esta corrección.