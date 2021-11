“Vamos a salir a buscar a aquellos que no se han vacunado”, ha señalado hoy en Socuéllamos el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Castilla-La Mancha vacuna contra la COVID en grandes centros empresariales

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado esta mañana desde Socuéllamos (Ciudad Real) que el Gobierno regional comienza esta semana, concretamente este miércoles, a vacunar contra la COVID-19 en grandes centros empresariales de la región a todos aquellos trabajadores que por diversas circunstancias no estén vacunados. “Vamos a buscar a los que se tienen que vacunar, estamos en la repesca", ha señalado, al tiempo que ha invitado a todas las personas que no están vacunadas a que “se dejen ayudar”.

El miércoles 10 de noviembre se vacunará en grandes empresas de Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo. En Cuenca, se vacunará en la empresa Incarlopsa, en la localidad de Tarancón; en Ciudad Real en TECNOVE, en la localidad de Herencia; en Guadalajara se vacunará en la empresa Witzenmann Española en el Polígono Industrial del Henares, en Guadalajara, y en Toledo la vacunación se realizará en Amazon en Illescas. Ya el jueves 11, la vacunación se realizará en Albacete, en el Parque Empresarial Campollano, en la sede de ADECA. Los trabajadores de las empresas cercanas que quieran vacunarse podrán acudir a estos centros elegidos.



El jefe del Ejecutivo regional ha comparecido ante los medios de comunicación en un receso del Consejo de Gobierno itinerante que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Socuéllamos (Ciudad Real), al que también han asistido como invitados la alcaldesa de la localidad anfitriona, María Elena García, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero y la delegada de la Junta en la provincia, Carmen Teresa Olmedo.



Prórrogas de contratos



En este contexto, el jefe del Ejecutivo autonómico ha explicado que, dado que la Covid-19 va a dejar “muchas secuelas” en los hospitales de la Comunidad Autónoma, habrá unidades específicas para seguir atendiendo las secuelas y consecuencias directas e indirectas que tiene esta enfermedad. De ahí que el Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, haya decidido prorrogar el contrato de 50 funcionarios interinos para los años 2021 y 2022. Según ha explicado, se trata de personal que lleva a cabo los protocolos de control y seguimiento de casos Covid-19, así como la respuesta rápida o el aislamiento.



“Seremos de las comunidades autónomas del país que más personal sanitario contratado por la COVID consolide, aunque ya no sea necesario para la enfermedad”, ha explicado. “Todos los médicos que quieran trabajar en esta tierra tienen plaza, nosotros no ponemos límites ni puertas al campo. Hubo un momento en el que de aquí salieron más de 3.000 profesionales de la sanidad. Es cierto que hay un problema de oferta y demanda de mercado de medicina en España que nos obliga a consolidar toda la plantilla médica posible”, ha argumentado.



A este respecto, desde el Ejecutivo regional los datos que se manejan son a día de hoy alentadores, ya que según ha indicado el máximo mandatario regional, “hoy, Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma del país con una mayor reducción de la tasa de incidencia”. Así, según ha informado, en Castilla-La Mancha se están estabilizando los casos, porque las medidas que se han adoptado aquí han sido "ponderadas, coherentes y proporcionadas".



Fondo COVID



“Seguimos peleando contra la COVID”, ha asegurado el presidente de Castilla-La Mancha, que ha estimado en más de 320 millones de euros la cantidad que el Gobierno regional ha destinado a luchar contra la enfermedad en el ámbito sanitario y educativo, fundamentalmente. Del mismo modo, ha hecho alusión a las ayudas que han recibido las pymes y las empresas para paliar el año aciago que sufrieron durante el confinamiento. “Somos la Comunidad Autónoma del país que más ha invertido en ayudas a pymes y empresas de la región”, ha apuntado.



A este respecto, ha aseverado que el Gobierno regional va a aplicar un programa “enormemente sensible que multiplica por tres el gasto para convertir los trabajos temporales en estables”.



Emiliano García-Page ha considerado que sigue siendo necesario el Fondo COVID, con partida en los Presupuestos Generales del Estado porque “es de justicia”. A este respecto, también se ha mostrado esperanzado en que el escenario presupuestario del Estado se consolide a nivel nacional y que "esos presupuestos, sino en todo, en una parte, hagan caso a las enmiendas de la oposición”.



Consejos de Gobierno itinerantes



En otro orden de cosas, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego se ha mostrado confiado en poder celebrar un consejo de Gobierno itinerante al mes, aproximadamente, y ha avanzado que los próximos tendrán lugar en Tarazona de la Mancha (Albacete); en Villanueva de la Torre (Guadalajara) y en Ocaña (Toledo).