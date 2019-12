Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid rubrican el convenio de la tarjeta de transporte

“Se trata de un acuerdo que llevamos negociando año tras año que reivindica el sentido cooperativo de las autonomías que no han nacido para romper el país en 17 partes”, ha dicho el jefe del Ejecutivo regional, al tiempo que ha añadido que las “autonomías conformamos España, no la rompemos”.



En este contexto, García-Page ha argumentado que el Estado del Bienestar lo sustentan las autonomías dado que el 90% de los presupuestos de cada región va destinado a servicios sanitarios, educativos y servicios sociales. “Las autonomías hemos servido y somos 17 aceleradores económicos en el ritmo de España”, ha apuntado.



El presidente castellano-manchego ha lanzado la posibilidad de crear comisiones bilaterales de trabajo en asuntos que incumben a ambas administraciones tal como ha ocurrido hoy con la tarjeta de abono transporte.



El objeto del convenio entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid para la concesión y mantenimiento de títulos de abono transportes públicos regulares de Madrid es satisfacer las necesidades de desplazamiento entre diversas poblaciones de Castilla-La Mancha y Madrid, extendiendo el sistema de abonos transporte a toda la franja limítrofe con Madrid de la provincias de Toledo, Guadalajara y Cuenca, en unas condiciones de utilización idénticas a las que usan los ciudadanos de Madrid para moverse en transporte público.



De la renovación de este Convenio del abono transporte que entra en vigor el 1 de enero de 2020 se benefician casi 23.000 personas.



El Gobierno de Castilla-La Mancha hace un notable esfuerzo económico para que a los jóvenes de nuestra región puedan viajar por 20 euros mensuales hasta la Comunidad de Madrid, ya que se subvenciona el precio restante hasta el coste efectivo del abono. La financiación de este convenio se distribuye entre ambas comunidades autónomas según la residencia de los abonados y la movilidad de los mismos.



Los residuos de Madrid se quedan en Madrid



En otro orden de cosas, y en respuesta a los medios de comunicación sobre el asunto de los residuos de la Mancomunidad del Este de la Comunidad de Madrid, el presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado convencido de que tanto la Administración autonómica madrileña como la Mancomunidad del Este podrán arreglar este problema que “urge”.



No obstante, el jefe del Ejecutivo regional se ha puesto a disposición de la Comunidad de Madrid para resolverlo.