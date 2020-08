Castilla-La Mancha ya ha solicitado implementar la aplicación Radar-Covid

“Ya se ha constituido el grupo de trabajo técnico para el desarrollo de las características específicas de esta aplicación y se pondrá en marcha en cuanto esté disponible”, ha explicado el director general de Salud Pública.

Lo ha confirmado en la rueda de prensa en la que ha detallado que la evolución de casos en las últimas semanas ha hecho que a lo largo de la semana pasada se haya procedido a la implantación de medidas especiales en algunos municipios de la Comunidad Autónoma, 14 municipios en total. El primer municipio donde se tomaron medidas fue en Arroba de los Montes, en la provincia de Ciudad Real, hace más de tres semanas y, desde la semana pasada, se han adoptado también en Villamalea (Albacete), único municipio confinado hasta la fecha, así como en Consuegra, Alcázar de San Juan, Campo de Criptana y Membrilla, en la provincia de Ciudad Real; Illescas, Seseña, Cebolla, Yuncos, Fuensalida, La Nava de Ricomalillo, en la provincia de Toledo y Azuqueca de Henares y Marchamalo, en la de Guadalajara.



Para tomar estas medidas, Camacho ha explicado que se tienen en consideración básicamente dos factores, el primero, la incidencia que tiene la infección por coronavirus en esas localidades a través del cual se infiere que la transmisión del virus puede ser importante y el número de casos asociados al municipio y su evolución desde las anteriores semanas.



El director general de Salud Pública ha explicado que es posible que a lo largo de estos próximos días se pudieran tomar medidas similares en dos zonas que preocupan mucho por su cercanía con Madrid, como son el corredor de La Sagra y el corredor del Henares, así como la comarca de La Mancha.



“La pandemia nos ha enseñado dos cosas: una a ser humildes, a no ser triunfalistas con los datos, aún teniendo unas tasas de incidencia por debajo de la media nacional, debemos ser cautos”, afirmaba Camacho, mientras la segunda enseñanza es que “hemos aprendido a ser enormemente adaptativos y a tomar decisiones con agilidad”.



Respecto a los autos de ratificación del juzgado de Ciudad Real al respecto de las poblaciones de Alcázar de San Juan y Campo de Criptana por un lado y de Membrilla, por otro, Camacho ha explicado que respecto a la prohibición de fumar, no se recurre porque ya está incluida la norma en un decreto de ámbito mayor que entró en funcionamiento el pasado domingo, mientras respecto a la no apertura de parques y jardines y la suspensión de salidas de las personas que están en residencias de mayores, “se está evaluando recurrir al menos una de esas dos cuestiones, la referida a la de los centros de mayores”, ha señalado el director general.



En este sentido, Juan Camacho ha incidido en que “el fin último de estas medidas que implantamos no es paralizar nada, ni dificultar la vida social de estas localidades, sino evitar un aumento de transmisión del virus y evitar la afectación en personas especialmente vulnerables, más después de los duros meses que ya hemos vivido y por eso queremos ser insistentes en esa cuestión”.

Datos por municipio

Preguntado sobre la posibilidad de ofrecer los datos por municipios de los casos confirmados de positivos con coronavirus, Camacho ha vuelto a indicar que esto supondría vulnerar laprotección de datos, sobre todo en los municipios pequeños, aunque no obstante, ha matizado que la Junta está estudiando como ofrecer estos datos más detallados.