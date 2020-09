CCOO pide el cumplimiento de todas las medidas anunciadas por la Consejería de Educación

Así lo han manifestado hoy en rueda de prensa en Toledo, Ana Delgado, responsable de Personal Laboral de la Federación de Enseñanza de CCOO CLM, Ana Sanroma, responsable de Personal Laboral Docente No Universitario de la Federación de Enseñanza de CCOO CLM, y Bernardino Mendoza, docente en Toledo.

CCOO lleva trabajando desde el inicio de la pandemia en un paquete de medidas para garantizar una vuelta segura y presencial en todos los cursos. “La presencialidad es garantía de equidad en el acceso a la educación, pues existe brecha digital y brecha socio-económica que impiden que muchos niños y niñas accedan a la educación a distancia”, afirma Delgado.

Una de las garantías para una vuelta presencial segura es la ratio de alumnos/as por aula, así como inversión en personal, material e infraestructuras. Esto implica el refuerzo en el profesorado, limpieza y desinfección, reformas físicas de espacios para que se puedan llevar a cabo medidas como la distancia mínima interpersonal, también programas de aulas matinales, comedores escolares, transporte escolar y refuerzo digital. España está un punto por debajo del PIB de la media europea en inversión educativa, una falta de inversión que se hace evidente y visibiliza sus carencias en tiempos como los que vivimos.

El sindicato valora la guía educo-sanitaria que ha publicado la JCMM y que recoge, entre otras medidas la contratación de 3.000 docentes, -un primer paso aunque no serán suficientes, quedan por contratar 900 de planes de refuerzo y éxito educativo-, compra de equipamientos informáticos para el alumnado, formación a equipos docentes sobre COVID, protocolo de actuación ante posibles casos, en el comedor y el transporte escolar.

En lo que respecta al personal no docente (laboral y funcionario), el sindicato para este inicio de curso ha solicitado la cobertura del 100% de la plantilla y un refuerzo en el personal de atención directa y limpieza. No se puede iniciar el curso con una plantilla mermada. Así, CCOO valora de forma positiva la contratación de personal, pero creemos que es insuficiente ya que la plantilla no tiene la cobertura del 100%. Entendemos el esfuerzo que ha realizado la Consejería de Educación por conseguir la autorización de presupuestos para todas estas plazas, pero pedimos que se trabaje para incrementar en aquellos centros donde se han quedado escasos. En categorías como limpieza se ha incrementado en 99 puestos para centros educativos, pero hay algunos donde no ha llegado este personal de apoyo.

CCOO exige que se dote de los medios necesarios en cada una de las categorías de personal laboral, que no se ponga en riesgo ni la salud de las y los profesionales ni del alumnado.

La responsable de Personal Laboral de Enseñanza CCOO CLM ha pedido que todos los alumnos de centros sostenidos con fondos públicos (centros públicos y concertados) inicien el curso en las mismas condiciones de seguridad y con los mismos medios. Los cerca de 45.000 alumnos/as y 3.500 profesores de la concertada van a iniciar este curso sin incremento de personal.

En la Universidad estamos a la expectativa de cómo se inicia el curso. Se han adaptado los espacios y distribuido el material preventivo, atendiendo a principios de máxima presencialidad, compaginándolo con el teletrabajo, atendiendo las necesidades de conciliación y situaciones sanitarias del personal especialmente. Se van a hacer pruebas serológicas, con carácter voluntario, a todo el personal. También se ha adquirido un centenar de equipos audiovisuales para garantizar la formación remota del alumnado.

CCOO rechaza que, de forma unilateral, la Universidad quiera endosar la figura de responsable Covid a los administradores de centro. También reclamamos que se aborde ya la regularización y estabilización del Personal Docente e Investigador, sometido a unas condiciones de temporalidad y precariedad insoportables. CCOO insiste que debe reconocerse el valor del trabajo desempeñado, aplicarse condiciones laborales dignas a partir de una considerable mejora salarial y eliminar toda práctica discriminatoria, negociando un Plan de Estabilización.

En cuanto al personal docente no universitario en lo que respecta a la educación pública, CCOO insiste en recuperar una presencialidad segura y duradera, con la bajada efectiva de ratios en todos las etapas y la contratación de más personal docente, algo en lo que venimos insistiendo desde el último trimestre del curso pasado.

Como es lógico es necesario que esta Consejería aumente, al menos este curso escolar, la inversión en educación para crear centros seguros. Estamos viendo como en estos últimos días la Consejería y la JCCM están anunciando medidas importantes que afectan de manera significativa a la organización de los centros y que nos hace pensar que están siendo improvisadas, poco organizadas e incluso, en algunos casos, imposibles de aplicar en la práctica. Nos referimos a la bajada de ratios, opción de semipresencialidad en los últimos cursos de ESO y Bachillerato, contratación extraordinaria de profesorado, ha señalado por su parte la responsable de Personal Laboral Docente No Universitario de la Federación de Enseñanza de CCOO CLM.

El anuncio de la contratación de 3.000 docentes aún queda lejos de cumplirse. Hay centros que aún no tienen todo el personal docente necesario en sus centros para poder comenzar las clases, ha afirmado Sanroma, quien por otro lado ha valorado que la JCCM, gracias a la presión de CCOO, haya dado marcha atrás y ningún interino perderá su vacante por no haber podido tomar posesión por el Covid-19.

Hemos insistido a la Consejería desde el inicio de la pandemia que debe establecer normativa clara, concreta y concisa, para que no den lugar a interpretación o se deje en manos de los equipos directivos decisiones tan importantes como la opción de la semipresencialidad. Los equipos directivos no pueden asumir directamente la responsabilidad de medidas incompletas que le marca la comunidad autónoma o el Estado.

Otras medidas anunciadas y que esperamos que lleguen a los centros pronto es la dotación de equipos informáticos, mascarillas y EPIS específicos, formación para los responsables COVID en los centros, difusión y puesta en marcha de la nueva plataforma para la enseñanza a distancia y de coordinación con las familias.

CCOO ha solicitado a la Consejería de Educación la convocatoria de una Mesa Sectorial para abordar el inicio del curso escolar y medidas que preocupan a las familias como la conciliación de la vida laboral y familiar en los casos de aislamiento del alumnado.

Por último, Bernardino Mendoza, docente en la provincia de Toledo ha señalado que la ratio de alumnado por aula, en las diferentes etapas educativas en la provincia, es muy diversa en función de la localización de cada centro. Así, hay centros en localidades de la Mancha Toledana, donde la ratio por aula está por debajo de los 15 alumnos en infantil y primaria y 20 alumnos en Educación Secundaria, con espacios suficientes para implementar todas las medidas de prevención ante la COVID y otros centros de La Sagra, Talavera y Toledo ciudad, donde la ratio es superior a 20 alumnos por aula en infantil y primaria y 30 alumnos en Educación Secundaria, con falta de espacios y aulas prefabricadas, que difícilmente podrán implementar las medidas de prevención.

Existe falta de información a los centros y a las familias por parte de la administración, la información ha llegado muy tarde y sin consenso, y en algunos centros, por sus características, no se van a poder realizar los grupos estables ni guardar la distancia mínima de seguridad, ha advertido Mendoza.

Además, el plan de inicio de curso y el plan de contingencia exigido por la administración a los centros ha sido confuso, con falta de asesoramiento y tiempo, dejando toda la responsabilidad a los equipos directivos, o que los centros no han recibido una partida presupuestaria complementaria para adquirir material.

Por ello, desde CCOO insistimos en instar a la administración regional y provincial que asegure, que el profesorado, el personal laboral y el alumnado puedan realizar todos los procesos de enseñanza y aprendizaje en las mejores condiciones posibles, y que especialmente tenga en cuenta a los alumnos y a las alumnas que, por circunstancias socioeconómicas y familiares, no gocen de los recursos tecnológicos, materiales y humanos, que les permitan un acceso equitativo y de calidad a las distintas fuentes del conocimiento.