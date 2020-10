CCOO reclama mejorar los salarios para combatir la pobreza en la región

La Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 47/196 de 22 de diciembre de 1992 declaró el 17 de octubre como Día Internacional para la Erradicación de la pobreza. El tema elegido para este año es “Actuar juntos para lograr justicia social y medioambiental para todas las personas”.

Los días internacionales nos permiten llamar la atención sobre problemas sin resolver que necesitan respuestas y medidas concretas, en este caso hablamos de erradicar la pobreza, una realidad muy cercana y muy invisible.

Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma a la cabeza de la carencia material severa, una situación que afectaba a más de 150.000 personas en 2019 y que sin duda habrá empeorado en este 2020, señala la secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales de CCOO CLM, Mª Ángeles Castellanos, quien añade que esta no es la única cifra preocupante, en la región más del 30% de la población está en riesgo de pobreza o de exclusión social (indicador AROPE).

Cifras preocupantes que requieren respuestas, en primer lugar hay que dar soluciones inmediatas a quienes carecen de medios económicos para atender sus necesidades básicas, de forma paralela se deben implementar políticas que rompan los ciclos de la pobreza y a todo ello hay que sumar la mejora de los niveles de renta disponible.

Dentro de Castilla-La Mancha hay muchas realidades, si nos fijamos en los datos que publica la Agencia Tributaria, el municipio regional con menor renta es, un año más, Villamanrique, en Ciudad Real, con una renta bruta de 13.420€/año, le sigue Carrizosa, en la misma provincia, con 13.840€. De los diez municipios con menor renta, 5 están en Ciudad Real.

Los municipios con más renta son Cabanillas del Campo con 32.118€ y el Casar con 32.118€, ambos en Guadalajara. De los 10 municipios con mayor renta de Castilla-La Mancha, 5 están en Guadalajara y cuatro en Toledo, a los que se suma Ciudad Real, único municipio de esta provincia en el top ten.

El tamaño del municipio también es determinante en el nivel de renta, en los municipios de CLM que tienen entre 50.001 y 100.000 habitantes, la renta bruta alcanza los 27.198€, frente a los 17.556€ de media en los municipios de menos de mil habitantes, indica Castellanos.

Niveles de renta muy bajos que distan mucho de los 76.506 euros de renta media de Pozuelo de Alarcón, uno de los municipios con más renta del país.

En Castilla-La Mancha el 85% de estas rentas son rentas del trabajo, mejorarlas sin duda es la mejor medida para combatir la pobreza, manifiesta la secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales de CCOO CLM.

Las recientes subidas del SMI y los acuerdos alcanzados en el ámbito de la Negociación Colectiva tienen una repercusión directa y notoria sobre los salarios más bajos y han jugado un papel destacado en la evolución positiva del indicador AROPE en los últimos años, pero aún queda mucho por mejorar.

Según los últimos datos de la Encuesta cuatrienal de estructura salarial, el salario mediano en Castilla-La Mancha se sitúa en 18.533,67€, 15.751,20€ entre las mujeres y 20.042,00€ entre los hombres, por tanto, niveles salariales bajos, sobre todo entre las mujeres.

Si nos fijamos en quienes tienen los salarios más bajos, en el percentil 10, el salario se sitúa en 8.334,07€ para ambos sexos, 6.305,46€ entre las mujeres y 11.681,72€ entre los hombres, lo que sitúa la brecha entre hombres y mujeres en el 85%.

Como vemos, la realidad salarial tiene mucho margen de ascenso, y las dificultades económicas no son una razón para no mejorarlos, la recuperación económica pasa por la mejora de las condiciones laborales, salarios incluidos.

Si durante la pandemia las grandes fortunas han mejorado su posición y han acumulado más riqueza, el problema no es que no se genere riqueza, el problema es que no se reparte de forma justa.

Y mientras las mejoras salariales llegan hay que atender lo urgente, y lo urgente en este caso es dar una respuesta inmediata a quienes carecen de medios económicos para atender sus necesidades básicas, en este sentido en 2020 se ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital, pero según los últimos datos de los que disponemos, de las casi 37.000 solicitudes presentadas en la región, tan solo han sido aprobadas y abonadas 427, esto supone miles de personas esperando respuesta en una situación muy vulnerable.

Conviene recordar que esta es una nueva medida que se está poniendo en marcha con muchas dificultades, pero que es compatible con las rentas mínimas autonómicas, y en Castilla-La Mancha, en lugar de dar respuesta a estas miles de personas se ha optado por dejar sin efectos la convocatoria de 2020 del Ingreso Mínimo de Solidaridad, dando la espalda así, en plena pandemia, a quienes peor lo están pasando, sabiendo además de las dificultades de la prestación estatal, insiste en denunciar CCOO CLM.

Atender lo urgente también es que el Gobierno de España cumpla su compromiso de crear una prestación extraordinaria para quienes la han consumido durante la pandemia, concluye la secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales CCOO CLM.