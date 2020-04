Cerca de 4.000 dispositivos tecnológicos para atajar la brecha digital entre el alumnado de Castilla-La Mancha

Rodríguez ha explicado que, independientemente de cual sea la fecha de reincorporación a las aulas, algo que deben determinar las autoridades sanitarias, la realidad es que este tercer trimestre va a estar marcado por una actividad educativa on-line y por ello se debe reprogramar la actividad “para asegurar que el alumnado finalice el curso escolar de una manera totalmente garantista, consolidando lo aprendido y preservando, por encima de todo, su salud”.



En este sentido, ha continuado la consejera, dentro del respeto a la autonomía de la que gozan los centros educativos, desde la Consejería se apuesta por un modelo de enseñanza-aprendizaje “basado en el refuerzo y profundización de los contenidos ya dados, avanzando sólo en aquellos que se consideren básicos e imprescindibles para poder promocionar o titular”.



También se pide a los directores que coordinen la labor de los docentes para que haya un ajuste y un equilibrio en las tareas y horarios que debe seguir el alumnado desde casa, teniendo en cuenta la nueva realidad que estamos viviendo. Así, ha añadido, Rodríguez, los criterios de evaluación serán flexibles “valorando no tanto los contenidos impartidos, sino el esfuerzo y la actitud de nuestros alumnos y alumnas ante esta extraordinaria situación en la que nos encontramos”.



De cara al curso que viene, ha señalado la titular de Educación, será decisivo potenciar, reforzar y paliar los posibles desajustes que se hayan producido por la situación actual.



Igualmente, Rodríguez ha pedido al profesorado una especial sensibilidad y acompañamiento emocional tanto al alumnado como de sus familias, sobre todo a las que estén viviendo especiales dificultades.



Calendario escolar y EvAU



Por otra parte, la consejera ha querido dejar claro que el Calendario Escolar de este curso 2019/20 no va a sufrir ningún cambio tanto en el periodo lectivo como no lectivo, respetándose todas las fechas publicadas en el mismo. Y ha señalado que se va a hacer especial hincapié en afrontar con todas las garantías la finalización de etapas tanto en Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.



En concreto, en 2º de Bachillerato, Rodríguez ha informado que las fechas finales de evaluación ordinaria y extraordinaria serán los días 5 y 23 de junio respectivamente. “De esta manera, las fechas para la celebración de la prueba ordinaria de la EvAU serían, como ayer señaló el presidente García-Page, los días 6, 7 y 8 de julio. La fase extraordinaria de esta prueba se realizará los días 1, 2 y 3 de septiembre”.



Igualmente, ha añadido la titular de Educación, desde la Consejería junto con la Dirección General de Competencias Digitales, se sigue trabajando en la optimización e implementación de la Plataforma Papas 2.0., “con el objetivo de que el alumnado y el profesorado puedan tener un mayor aprovechamiento de la misma. No obstante, se está estudiando la implantación de nuevas aplicaciones informáticas que faciliten esta labor”.



Señalar que todas las medidas que recogen las instrucciones que en el día de ayer se hicieron llegar a los centros educativos van a ser defendidas por nuestra comunidad autónoma en la Conferencia Sectorial de Educación que se celebrará mañana miércoles 15 de abril. Estas instrucciones se irán completando con otras de carácter más específico sobre aspectos como la evaluación, el inicio del próximo curso o las que se deriven de las disposiciones que, en su caso, realice el Ministerio de Educación y Formación Profesional.



Por último, la consejera ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a toda la comunidad educativa sobre que las excepcionales circunstancias de este periodo “no van a influir de manera negativa en los resultados académicos del alumnado, ya que van a ser evaluados por lo que han aprendido y no por lo que no hayan podido aprender”.

4.000 dispositivos más con la la brecha digital

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a dotar, en régimen de préstamo, de dispositivos tecnológicos por núcleo familiar y de conectividad a los escolares que en estos momentos están sufriendo la brecha digital, garantizando así que la totalidad del alumnado de la región pueda terminar el curso escolar de forma telemática.

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida, donde también ha concretado que, para cubrir las necesidades en cuanto a los dispositivos, se ha recurrido, de un lado, a suministrar los recursos tecnológicos disponibles en los centros educativos; y de otro, a adquirir adicionalmente cerca de 4.000.

Durante su intervención, la consejera de Educación ha destacado que, para contrarrestar los problemas de conectividad, el Gobierno regional cuenta con 1.145 tarjetas de conexión 4G que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha puesto a su disposición para el alumnado de Bachillerato y Formación Profesional.

Para el resto de alumnas y alumnos con problemas de conectividad, Rosa Ana Rodríguez ha explicado que “el Gobierno regional ha comprado 400 tarjetas SIM”.

La titular de Educación también ha concretado que el reparto de todos estos materiales se va a realizar a través de los agentes medioambientales, del personal de los ayuntamientos, de los propios directores, del personal del parque móvil y de voluntarios, al tiempo que ha concretado que “se va a intentar llegar a todos los niveles educativos”.

Microsoft Team

En otro orden de asuntos, la consejera de Educación ha anunciado que se está facilitando a todos los docentes de la región la herramienta informática Microsoft Team, con el objetivo de que puedan utilizarla para realizar las evaluaciones del 3º trimestre, y ha añadido que su distribución va acompañada de un plan de formación liderado por el Centro Regional de Formación del Profesorado (CRFP).

En su intervención, Rosa Ana Rodríguez ha concretado que, para garantizar y facilitar el trabajo en lo evaluativo del 3º trimestre y finalizar el curso lo mejor posible, el Gobierno regional ha ofrecido al profesorado de la Comunidad Autónoma un entorno virtual que permitirá realizar su labor de una forma “sencilla, garantista y totalmente on-line”.

Para facilitar su uso y conocer todas las posibilidades que ofrece, ha dicho Rodriguez, el Centro Regional de Formación del Profesorado pondrá en marcha un plan de formación, mediante un modelo totalmente online, que estará adecuado a las necesidades de cada docente. “Asimismo, se utilizarán webinars para poder llegar a todo el profesorado, realizando, el Centro Regional, una labor de acompañamiento a tiempo real mediante el correo electrónico”, ha aseverado.