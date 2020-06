Cinco nuevos casos en Guadalajara y sin fallecidos en toda la región

La provincia de Guadalajara registra hoy viernes, 15 de junio, cinco nuevos casos por infección de coronavirus detectados a través de PCR con lo que ya son 1352 los casos acumulados. La buena noticia hoy es que no hay fallecidos, no solo en Guadalajara, sino en Toda Castilla-La Mancha, siendo esta la primera vez en tres meses no se han registrado fallecidos por COVID en la región. El número de hospitalizaciones en Guadalajara se mantiene en 8, con un solo paciente en UCI y las altas epidemiológicas en 511.