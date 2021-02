Ciudadanos denuncia la "chapuza" del QR para bares, donde se pueden dar de alta con datos falsos

Zapata ha hecho esta precisión, tras el anuncio de ayer del Gobierno de Castilla-La Mancha de la creación de la aplicación Ocio Responsable impuesta para abrir la hostelería en Castilla-La Mancha.

Así, el diputado de Ciudadanos ha hecho en directo, a través de su teléfono móvil y paso por paso, la demostración de cómo se puede falsear el nombre en la aplicación, “con un DNI que no es el mío y un número de teléfono inventado y que no existe, luego aparecen unas imágenes para demostrar que no eres un robot y tienes que señalar , y yo ya tengo mi código QR, me lo puedo descargar perfectamente, y este código QR no se corresponde con mi identidad y evidentemente sería imposible rastrearme en caso de contagio”, ha sentenciado. Advirtiendo, a continuación, “yo ahora eliminaré, evidentemente, este código QR que he generado”.

Por todo ello, Zapata ha anunciado que su Grupo Parlamentario en las Cortes regionales va a registrar en las próximas horas una pregunta oral al Gobierno de Castilla-La Mancha para que responda por “esta chapuza informática”, y además, ha informado ante los medios de comunicación que subirá a sus redes sociales, Facebook e Instagram, el vídeo para que todos puedan comprobar cómo se puede crear un código QR ficticio con lo que ello conlleva “porque con una identidad falsa se podría estar entrando a locales de hostelería y nadie te podría rastrear”, ha concluido.