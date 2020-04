Ciudadanos lamenta que "las setenta medidas que nos ha enviado la Junta no tienen nada que ver con la reconstrucción"

Ciudadanos ha expresado su "profunda decepción" tras recibir de la Junta un documento que enumera setenta supuestas medidas. "El texto recibido no tiene nada que ver con un pacto ni con un inicio de pacto", ha lamentado la portavoz del partido de centro, Carmen Picazo, quien ha denunciado que "no hay ni rastro de las 70 medidas anunciadas", señalando que "nosotros hemos hecho propuestas para alcanzar un pacto contenidas en un documento que hemos remitido al Gobierno, a partidos políticos y a agentes sociales y lo hemos publicado en nuestra web. El documento que ha remitido el Gobierno no se parece en nada a unas propuestas y debería publicarlo para que toda la ciudadanía lo conociera". Así, la diputada ha calificado la respuesta de la Junta de "tomadura de pelo" y se ha cuestionado si "tras más de un mes de emergencia esto es todo lo que tienen para proponer".