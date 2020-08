Ciudadanos reta a Page a acudir al Tribunal Constitucional para proteger el superávit de los Ayuntamientos

La explicación que ha dado el diputado de la formación ha sido clara “el Gobierno le ha dicho a los Ayuntamientos que o me prestas tus ahorros a cambio de una subvención por una parte de los mismos este año y el que viene, y ya te los devolveré en 2036, o utilizo la Ley de Estabilidad Presupuestaria para no dejarte utilizar esos ahorros”, es lo que ha venido a definir Zapata como“la bolsa o la vida”, la cual se materializó con el Real Decreto-ley 27/2020 publicado el pasado miércoles 5 de agosto.

Y es que, “esos ahorros de los Ayuntamientos no han caído del cielo” ha recordado el diputado regional, “se han ido generando gracias al esfuerzo de los vecinos, en unos municipios porque han tenido que pagar más impuestos y, en otros municipios, porque se han visto obligados a renunciar a unos servicios públicos por los que pagaban impuestos”.

El diputado regional ha tirado de hemeroteca y ha recordado que fue en los pasados plenos celebrados en las Cortes, el 18 de junio y el 9 de julio, cuando las tres formaciones políticas con representación en la cámara regional apoyaron varias resoluciones presentadas en las que se pedía “el uso del 100% del superávit y del Remanente de Tesorería para Gastos Generales por parte de los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha y se instaba al Gobierno de España a no sustraer el superávit acumulado de los Ayuntamientos”.

Pero parece ser que la memoria es frágil y del acuerdo suscrito entre el Gobierno de Sánchez con la Federación de Municipios y Provincias, fruto del cual se aprueba el RD-Ley 27/2020, se puede extraer que “nada tiene que ver con lo que se acordó en las Cortes de Castilla-La Mancha por los representantes de los castellanomanchegos” según ha indicado Zapata.

Ante la inacción del PSOE, en Ciudadanos actuamos

En Castilla-La Mancha, tanto PP como PSOE, buscan una forma de hacerse valer sobre este tema, pero que no es nada efectivo. “Mientras el PP de Paco Núñez se dedica a la política del postureo”, ha indicado Zapata, “el PSOE está escurriendo el bulto y mirando hacia otro lado”, únicamente haciendo lo que mejor sabe que es acusar con el habitual “y tú más”, ya que no es capaz de “ponerse del lado de los vecinos y frente a Pedro Sánchez, y opta por echar la culpa a la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 que aprobó Rajoy”, algo que ha calificado Zapata como “una forma de cumplir el expediente y pasar de puntillas por el problema, pero no resuelve nada y además cae en la hipocresía”.

En este caso, desde Ciudadanos “no nos vamos a poner de perfil como el PSOE ni vamos a limitarnos al postureo como el PP”, ha indicado el diputado de la formación naranja. “No estamos hablando solo de expropiar los ahorros de los Ayuntamientos que pertenecen a los vecinos, estamos hablando de que se está vulnerando la autonomía de los municipios que garantiza el art. 140 de la Constitución”.

“La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya ha dicho que la autonomía de los municipios implica, literalmente, la plena disponibilidad de ingresos sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión”,ha indicado el diputado toledano, siendo el RD-Ley que materializa el Acuerdo entre el Gobierno nacional y la FEMP, con los únicos votos a favor de los alcaldes del PSOE, “el que vulnera la autonomía de los municipios”. Por eso desde Ciudadanos hemos presentado una Proposición No de Ley para, entre otras cuestiones, “instar al Gobierno de Emiliano García Page a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 27/2020 por vulnerar la autonomía de los municipios, lo cual puede hacer por el art. 162 de la Constitución y debe hacer para defender los ahorros de los vecinos”.

Y es que, ha concluido el diputado Zapata “cuando en 2013 se aprobó la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local gobernando Rajoy, los Gobiernos autonómicos socialistas, como el de Andalucía o el de Asturias, acudieron al Tribunal Constitucional para defender la autonomía de los municipios”. Por lo que ahora desde Ciudadanos le pedimos a Page que “haga lo mismo y que sea coherente con lo que ha estado diciendo estas últimas semanas, lo que le estamos pidiendo al PSOE es que sea coherente con lo que ha acordado y ha votado en las Cortes de Castilla-La Mancha”.