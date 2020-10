Cohesión fiscal, blindar la sanidad y la educación y batalla por el agua

El jefe del Ejecutivo castellano-manchego ha abierto hoy la primera de las dos jornadas que componen el Debate sobre la Orientación General del Consejo de Gobierno, más conocido como Debate sobre el Estado la Región. Se trata del primero de la X Legislatura y el cuarto para el mandatario autonómico dado que no se celebran este tipo de debates en los años electorales.



Una de las principales apuestas del presidente ha sido llevar, desde el Parlamento autonómico, una Proposición de Ley al Congreso de los Diputados para que el Gobierno recupere la gestión de los impuestos con la finalidad de fijar un mínimo de tributación que sea similar en todo el país y cuya recaudación se destine a las comunidades autónomas.



“Privilegios fiscales cero”, ha apuntado, al tiempo que recordado que el Estado de las Autonomías nació para “hacer más iguales” a todas las comunidades autónomas.

Del mismo modo ha abogado por la “protección de la Constitución española” al advertir que “no me a temblar la mano si tengo que utilizar el recurso de las instituciones españolas en contra de quien vulnere la Constitución” ha apuntado. Asimismo, ha garantizado que “esta región no se va a dejar pisar ni va a dejar que nadie la pise”.



Así, ha abogado por ir de la mano en la defensa de los intereses de la región y ha planteado la creación de una Mesa Parlamentaria en la que se debata el uso y gasto de los fondos que van a llegar del estado español y de la Unión Europea.

Blindar la sanidad y la educación



En este sentido ha abogado por consensuar actuaciones que lleven a blindar la Sanidad y la Educación públicas, así como las políticas de igualdad y bienestar social para que “nunca más sean moneda de cambio”. Del mismo modo ha recordado que hoy más que nunca “sabemos que no se puede desligar la economía de la salud, ambas son caras de una misma moneda”, ha puntualizado, al tiempo que ha recordado que esta región ha sido pionera en la creación de una reserva estratégica de material sanitario.



El presidente de Castilla-La Mancha ha incidido, asimismo, en su iniciativa de exigir al Gobierno estatal y al Ministerio del Interior una estrategia que sirva para controlar el creciente problema de la ocupación de viviendas vacías.



Así, se ha referido a la necesidad de aplicar una iniciativa contundente que ponga fin a esta práctica, “una legislación pionera en España. La nuestra está muy bien planteada, y se lo agradezco al consejero de Fomento, para que no puedan decir que Castilla-La Mancha no tiene receta para empezar a acabar con este tema”. Por ello, ha apostillado, “hemos hecho una iniciativa legislativa que puede empezar a cambiar esta realidad”.

Plantas eólicas y fotovoltaicas

Sobre el desarrollo sostenible ha anunciado una inversión de 550 millones de euros para la construcción de plantas eólicas y fotovoltaicas a lo largo de este segundo año de Legislatura que conllevarán la creación de 2.000 puestos de trabajo directos, “unos proyectos que generarán 1.100 megavatios (Mw) de energía eléctrica procedentes de fuentes renovables”, que se sumarán a la potencia instalada del mix eléctrico regional a lo largo del año 2021.



El presidente también ha enumerado, entre otras, ayudas por importe de 4,3 millones de euros para impulsar la movilidad sostenible en la compra de vehículos limpios y la instalación de más de 250 puntos de recarga en nuestra región; 900.000 euros para fomentar instalaciones de autoconsumo entre particulares y pymes; y más de 9 millones de euros para apoyar actuaciones de eficiencia energética en el sector empresarial. “Castilla-La Mancha -ha subrayado- va a destinar más de 35 millones de euros en materia de incentivos para la transición energética en este próximo año”.



Y ha añadido que además de facilitar las medidas de eficiencia energética a los ciudadanos y ciudadanas castellano-manchegos van a ser “ejemplarizantes” desde la propia Administración. Por eso, ha indicado que van a invertir 90 millones de euros para que todos los edificios de la Junta de Comunidades consuman únicamente suministro energético procedente de fuentes renovables.



También ha adelantado el mandatario regional que el próximo año se va a aprobar el Plan Estratégico para el Desarrollo Energético de Castilla-La Mancha–Horizonte 2030, que tendrá un impacto económico superior a los 20.200 millones en inversiones, y la consiguiente generación de entre 10.000 y 15.000 empleos al año.



Record en despliegue de telecomunicaciones



El presidente ha resaltado en su intervención de la mañana ante los diferentes grupos de la Cámara su compromiso y el de su Gobierno por seguir extendiendo las telecomunicaciones a toda la región como instrumento de igualdad y cohesión territorial. En la actualidad, el 97 por ciento de los habitantes de la región tiene acceso a 4G y el 81 por ciento a fibra óptica. La región ha crecido un 390 por ciento en despliegue de fibra óptica desde 2015, el triple que la media nacional, y un 137 por ciento en 4G, doblando la media española.



Ha detallado García-Page que el próximo año en Castilla-La Mancha van a multiplicar “por tres” las localidades con fibra óptica, una circunstancia que llevará a la Comunidad Autónoma a tener en 2022 una cobertura superior a la media nacional alcanzando al 92 por ciento de la población, y situándola como la cuarta comunidad autónoma con mayor cobertura de fibra óptica tan solo por detrás de Madrid, Cataluña y País Vasco.



En este mismo sentido, García-Page ha hecho hincapié en el despliegue de fibra óptica que va a llegar a 50 nuevos polígonos industriales a lo largo de los próximos 12 meses, “cuando tan sólo 14 tenían acceso a esta tecnología cuando llegamos al Gobierno”.



Respecto a la cobertura 4G y 5G, el presidente del Ejecutivo ha destacado que la región va a volver a batir en 2020 el record de despliegue de antenas de telecomunicación por tercer año consecutivo, superando las 1.400 instalaciones del año pasado. Además, ha afirmado que todas las capitales de provincia, más Puertollano y Talavera de la Reina, van a tener cobertura 5G a lo largo de este año.



En otro orden de cosas, ha dado cuenta de que “se acaba de cerrar el acuerdo para el parque tecnológico de Los Palancares en Cuenca” con el objetivo de tramitar las necesidades que les puedan plantear desde el sector forestal, y ha anunciado que van a proteger dos nuevos espacios naturales incorporándolos a la Red de espacios Protegidos, el Morrón de Villamayor y el Carbonífero de Puertollano, que serán declarados monumentos naturales.



Apoyo al sector agroalimentario



El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido muy contundente en el Debate del Estado de la Región en el apoyo al sector agroalimentario, un sector al que ha agradecido su labor durante la pandemia. En un momento de búsqueda de acuerdos e incertidumbre por la crisis sanitaria, el máximo responsable de la región ha resaltado que nuestra comunidad va “a seguir empujando para que la PAC vaya a más”, una vez consolidado el presupuesto para el próximo periodo.



García-Page ha anunciado, en esta línea, el abono de 352 millones de euros correspondiente al 70 por ciento del anticipo de la PAC para los agricultores y ganaderos el próximo 16 de octubre, el primer día posible, siendo la comunidad que por cuarto año consecutivo anticipa estos fondos el primer día “legal” inyectando liquidez, ahora tan necesaria, para el sector.



Y con el primer eslabón, ha querido comprometerse el presidente regional. “Estamos de la parte de los productores y queremos que se gane la batalla de la justicia en los precios”, ha dicho. Aunque un Gobierno no puede fijarlos, sí pueden adoptar medidas para ayudar a la rentabilidad de las explotaciones. Así, se va a crear un observatorio de precios y un decreto de venta directa para que se regule este tipo de distribución donde no existen intermediarios entre el productor y el consumidor.



Una nueva orden de incorporación de jóvenes, con mejoras de explotaciones; la prórroga de los compromisos de la agricultura ecológica para el año que viene con 28,5 millones de euros, o la generación de hasta 11.000 puestos de empleo tan necesarios en el medio rural a través de las acciones que previstas a través de los fondos desarrollo rural y las ayudas Focal, han sido otros de los temas anunciados por García-Page en su intervención en las Cortes regionales.



Dar la “batalla por el agua” contando con el apoyo “de todos”



El jefe del Ejecutivo ha hecho referencia a la importante labor que se está realizado con los interlocutores de toda la sociedad castellano-manchega y los partidos políticos para conseguir un “sentimiento de región” en una materia tan vital como es el agua y donde la comunidad autónoma contará con un documento de posición consensuado.



“Hay que dar la batalla por el agua”, ha dicho, y para ello ha pedido contar el apoyo “de todos”, para así “poder discutir con credibilidad en “Madrid”.



En este punto, el presidente ha resaltado la sintonía existente entre el Gobierno autonómico y el regional, que ha derivado en un acuerdo por valor de 40 millones de euros que se destinarán para ejecutar por parte de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, las actuaciones en materia de agua en los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía.



621 millones de euros para depuración para más de 650 intervenciones



Emiliano García-Page, además, ha anunciado una gran inversión de 621 millones de euros para un plan de depuración que llevará aparejada la intervención en más de 650 infraestructuras, para facilitar el acceso a agua de calidad y en cantidad a los ciudadanos. Además, en cuanto a abastecimiento, se irá más allá, y se espera poder contar con al menos 400 millones de euros de los fondos de reconstrucción que movilizarían 15.000 empleos. “Seremos quien más intente pujar para la línea abastecimiento”, ha subrayado.