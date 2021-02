Con el código QR para entrar en bares y restaurantes

Es la misma aplicación que se anunció en agosto, y que no llegó a funcionar, pero que ahora será obligada por el decreto que hoy ya está publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Los clientes deberán registrase en la web Ocio Responsable, creada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, y dar un código QR cada vez que vayan a un bar o restaurante. A su vez, los establecimientos hosteleros, que también tienen que registrar los locales, deberán bajarse la aplicación para registrar a los clientes, aunque no tendrán acceso a los datos personales de cada uno de ellos, solo a ese código QR, a cuyos datos de identificación ocultos solo accederá la consejería de Sanidad en caso de que haya que realizar algún rastreo para detectar positivos. Esos datos permanecerán activos durante 28 días.

El decreto descarga toda la responsabilidad de cumplir con este registro en la persona titular delos establecimientos que será la responsable de las infracciones cometidas, infracciones que tienen su propio régimen sancionador, previstos en la disposición final primera de la Ley 8/2020, de 16 de octubre, donde a las infracciones leves les corresponde una multa desde 100 hasta 3.000 euros, a las graves desde 3.001 hasta 60.000 euros y a las muy graves desde 60.001 hasta 600.000 euros.

Ojo que además con las infracciones graves pueden cerrar el establecimiento por dos meses y con las muy graves por cuatro meses.

Y que pasa si el cliente que quiere acceder a un bar no tiene un móvil o su móvil no permite descargar la aplicación del código QR. Pues en realidad el decreto no contempla esta excepción, tan solo contempla que las personas mayores de edad que accedan a estos establecimientos con menores de 14 años de edad serán responsables de facilitar a las autoridades sanitarias la información que les sea solicitada relativa a la identificación de dichos menores.

Y aunque en algunos foros se comenta que en caso de no tener movil, o que este no permita bajar el código, el establecimiento deberá tomar los datos, evidentemente se estaría incumpliendo la Ley de Proteccion de datos, que si está contemplada con el registro por QR.

Por cierto que el consejero de Sanidad anunció ayer que se enviarían mensajes masivos a los móviles para informar donde descargar este código QR, pero de momento en el entorno de esta redacción, nadie lo ha recibido.

Aquí puedes acceder a la web Consulta el funcionamiento de Ocio Responsable donde conseguir el código QR en caso de cliente y el registro y la APP en caso de titular de un establecimiento

¿Cómo funciona el código QR de Ocio Responsable?

Personas usuarias:

Para acceder a los locales de hostelería y restauración, debes registrarte en la web ocioresponsable.castillalamancha.es y obtener el código QR en tu móvil que deberás mostrar en el local. Para obtener tu Código QR rellena el formulario y lo recibirás en tu móvil, vía SMS. Consérvalo para poder mostrarlo en los locales de hostelería y restauración. En el local escanearán el Código QR. El código QR que recibes está cifrado, por lo que el local no tendrá información tuya. Estos datos únicamente los utilizará la autoridad sanitaria de Castila-La Mancha en caso de detectarse un caso Covid-19, para rastrear los posibles contactos y comunicarse con ellos.

Para los locales:

Deberán registrarse los locales de hostelería y restauración. Podrás realizar este registro a través de esta página web, ocioresponsable.castillalamancha.es, en el apartado ‘Registrar Local’. Una vez realizado este registro, debes descargarte la app ‘Ocio Responsable en CLM” y acceder a ella con tu usuario y contraseña. Cuando un cliente llegue a uno de estos establecimientos se realizará la lectura del código QR. Si el cliente no dispone de su código QR se le indicará cómo obtenerlo.

Y deben rellenar un sencillo formulario indicando nombre y apellidos, DNI y teléfono de contacto para obtener ese código QR.