La portavoz naranja, Carmen Picazo, afirma que “privilegiar a las regiones de los socios nacionalistas del Gobierno implica despreciar a Castilla-La Mancha y no lo vamos a permitir”.

Cs pedirá en el próximo pleno que las Cortes se pronuncien contra las cesiones de Sánchez a separatistas

El Grupo Parlamentario Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha presentará una iniciativa parlamentaria para que la Cámara regional se pronuncie de manera oficial en apoyo a los órganos constitucionales y para instar al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez a no realizar concesiones a los grupos independentistas. La portavoz naranja, Carmen Picazo, ha afirmado este jueves en rueda de prensa que “privilegiar a las comunidades autónomas de los socios nacionalistas del Gobierno implica despreciar a Castilla-La Mancha y no lo vamos a permitir” .

El documento de Ciudadanos aboga por que las Cortes muestren su apoyo y respeto al ordenamiento jurídico español y a todos los órganos constitucionales, incluidos la Jefatura del Estado, así como que insten al Grupo Parlamentario EH-Bildu para que su portavoz se retracte de las palabras que, contra la Corona y nuestra democracia, profirió en el Pleno de investidura del pasado 4 de enero de 2020.

Asimismo, se pretende que el parlamento regional inste al presidente del Gobierno a no realizar concesiones a los grupos independentistas y a no llevar a cabo la creación de una “mesa de negociación institucional entre los gobiernos de España y Cataluña”. Por último, los liberales intentarán que las Cortes insten al presidente del Gobierno a que cumpla su promesa de recuperación del delito de referéndum ilegal, “entendemos que todos los grupos votarán a favor de una propuesta tan esencial”, ha dicho la diputada.



Picazo ha señalado que “un Gobierno con los criterios económicos de Podemos y que depende de partidos como ERC, el PNV y Bildu es una pésima noticia para todos los españoles y de manera particular para los castellanomanchegos”. Así, ha enumerado algunos de los principales retos que afronta la región, fundamentalmente en materia de empleo, de despoblación de las zonas rurales o de fracaso escolar. “¿Qué clase de apoyo va a prestar el Gobierno central a estos asuntos si Sánchez estará volcado en satisfacer los caprichos de sus socios nacionalistas y separatistas?”, se ha preguntado.



Alternativa de centro



En este sentido, la diputada naranja ha lamentado que “Sánchez ha roto los puentes con el constitucionalismo”, recordando que “Ciudadanos fue el único partido que propuso una alternativa razonable, la vía 221, que consistía en sumar los escaños de PSOE, Ciudadanos y PP en torno a un proyecto moderado y reformista que huyera de los extremos”. Precisamente, ha indicado Picazo que “Sánchez está alimentando la división entre españoles en dos bandos, polarizando a la sociedad de manera muy peligrosa”, una deriva contra la que Ciudadanos luchará “ofreciendo una alternativa de centro fuerte que estoy segura de que representa el sentir de una inmensa mayoría de españoles y de castellanomanchegos”.

Por último, la portavoz naranja ha expuesto que “en Cs defenderemos la igualdad de todos los españoles, la dignidad de nuestra región y el progreso real”.