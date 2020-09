Cs propone un incentivo durante 2020 si no se prorrogan los ERTE

Asimismo, Zapata ha destacado el preocupante dato reflejado, un mes más, que representa “el paro femenino en Castilla-La Mancha” subrayando que “está 6 puntos por encima de la media nacional”, así como, “la alta temporalidad en nuestra región porque la contratación indefinida está 2 puntos por debajo de la media nacional”.

Cs denuncia y propone alternativas

Zapata ha remarcado que Cs, como “única oposición responsable y útil en Castilla-La Mancha”, denuncia todo aquello que está mal pero no se queda de brazos cruzados, y propone, por eso, ha ofrecido una alternativa al Gobierno de Emiliano García-Page, “si Sánchez no prorroga los ERTE, Page debe ofrecer una alternativa o nos veremos abocados a una tragedia en términos de empleo”.

Desde Cs vamos a proponer al Gobierno, lo mismo que le propusimos al principio de la pandemia y que era “una propuesta que hacían las empresas de Castilla-La Mancha”, una alternativa a los ERTE consistente “en modificar los incentivos empresariales para la creación de empleo y reorientarlos al mantenimiento del empleo durante el resto de 2020”.

Para ello, ha propuesto que, la consejería de Economía, Empresas y Empleo debería preparar en este mes de septiembre un incentivo empresarial para el mantenimiento del empleo “si los ERTES no se prorrogan”, y debe tenerlo preparado antes de que llegue el 1 de octubre, “para evitar un abismo de paro”. El 2 de octubre, ha sentenciado, “será ya tarde”.

Reunión Sánchez-Arrimadas

Zapata ha recordado que hoy la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, se reunirá con Pedro Sánchez para negociar los términos del apoyo de la formación naranja a los Presupuestos Generales del Estado, y uno de los puntos clave es para Cs “que sea esencial que se prorroguen los ERTE más allá del 30 de septiembre, al menos, en los sectores más afectados por la pandemia como son la hostelería, el turismo y todos los relacionados con el ocio”.

No obstante, ha ironizado el diputado liberal, “la miopía en términos económicos que nos vislumbra un Gobierno del PSOE y Podemos, no nos asegura que vaya a ser así y tememos que si Sánchez no cede ante nuestra propuesta de prorrogar los ERTE, estaremos ante un abismo de paro que comenzará el 1 de octubre”.