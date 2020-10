Balance semanal: Cuenca, Toledo, Guadalajara y Hellín los municipios que más empeoran en covid-19

Aunque la Consejería de Sanidad cerró los datos del fin de semana agrupados a los del martes, por el puente, y no se pudo hacer comparativa semanal, el balance de los municipios de más de 500 habitantes, que se hizo público ayer, con los datos de las semanas 40-41, si nos permite afirmar que no hubo mejoría de la semana 40 a la 41, en donde la región registró hasta 48 casos más, al menos en la suma de casos de estos municipios grandes. De hecho un total de 73 municipios tuvieron más de 10 casos la semana pasada, otro indicador que junto a la incidencia determina la alerta para aplicar medidas especiales, y de ellos 41 municipios lo hacían empeorando su situación sobre la semana anterior, o lo que es lo mismo, con tendencia de crecimiento en la pandemia. Otros 32 mejoran su situación

Los municipios que más empeoran son Cuenca, con 97 casos más (pasa de 47 a 144), Toledo con 50 (pasa de 133 a 183), Guadalajara con 42 (pasa de 248 a 290) y Hellín con 40 (pasa de 46 a 86). Entre estos la situación más comprometida, con respecto al volumen de población, es Guadalajara capital, pues tiene una incidencia semanal de 338 casos y a 14 días de 627, por 100.000 habitantes, mientras que el resto no superan los 500 casos por 100.000 habitantes en las incidencias a 14 días.

Además Guadalajara lleva con medidas especiales un mes (las de municipios de más de 50.000 habitantes), desde el 16 de septiembre, entonces con una incidencia a 14 días de 581 casos, sin que consiga mejorar. Sin embargo en Toledo se levantaron la pasada semana, y Cuenca y Hellín acaban de estrenar esas medidas especiales.

Es crítica también la situación de Talavera de la Reina, porque aunque consigue mejorar, con 49 casos menos, sigue siendo en valor absoluto la que más casos tiene de toda la región, con 415 en la última semana, y además, en proporción a su población de 83.417 habitantes, arroja una incidencia de 1.054 casos a 14 días. Talavera tiene medidas nivel 3 donde las diferencias con el nivel 2 es que se reduce el interior de bares a 30% (en el nivel 2 es 50%) y el de terrazas a 50% (en el nivel 2 es 75%). Además se limita aforo en Hoteles al 60% y 30% en zonas comunes y en Instalaciones deportivas 30% aforo en el interior y 50% en el exterior.

Y resulta curioso que aunque tanto en el nivel 2 como en el 3 se suprime el servicio de barras en los bares, no es así con las medidas a municipios de más de 50.000 habitantes, que por ahora tienen aplicadas Ciudad Real, Guadalajara y Cuenca, ya que en Talavera se ha optado por Nivel 3. Por cierto que las medidas especiales acaban de ser reestructuradas por la Junta, y quedan organizadas como indica el siguiente cuadro:

Esto significa que por ejemplo Azuqueca de Henares, con una menor incidencia que Guadalajara, no puede hacer espectáculos deportivos con público, pero Guadalajara sí, o que en Marchamalo también con una incidencia menor que la capital, no puede haber actividades colectivas de ocio, pero en Guadalajara sí. Además Guadalajara capital, no tiene limitado la celebración de eventos sociales en Hostelería, pero las localidades nivel 2 sí. Sin duda unos criterios que tienen poca lógica sanitaria, porque son felxibilizaciones en lugares con más población, que ya de por sí es un mayor riesgo de contagio.

Por ahora en nivel 3 están junto a Talavera otras ocho localidades, en nivel 2, otras 70 localidades, entre ellas siete de Guadalajara: Azuqueca, Alovera, Cabanillas, Marchamalo, Mondéjar, Sigüenza y Villanueva de la Torre. Mientras que en nivel 1, que se ha empezado a aplicar ahora, seis localidades de toda la región.

Aquí se puede consultar el mapa regional de medidas especiales.

Siguiendo con el análisis semanal, sorprende la situación de Pepino, un municipio toledano de apenas 3.055 habitantes que ha pasado de 8 a 41 casos, y ya tiene nivel 3 de medidas.

Por contra hay que decir que mejora también bastante su situación Illescas, con menos 33 casos, Villarubia de los Ojos, con menos 29 y Tarancón con menos 28.

Puesto que nuestro mapa interactivo visualiza por colores la incidencia a 14 días, aunque se pueden consultar los datos detallados haciendo clic sobre cada municipios, en esta ocasión en la tabla mostramos el ranking de número de casos en la semana 41, del 5 al 11 de octubre, solo con aquellos municipios que al menos han tenido 10 casos. No obstante aportamos el dato de incidencia a 7 y 14 días, y seguimos visualizando en tramado rojo las incidencias por encima de mil casos y en tramado azul las incidencias por encima de 500.

Además estafes aportamos también el dato de las medidas especiales a las que está sometido cada municipio de esta tabla.

Y sin dejar de estar pendientes de las incidencias hay que decir que en el balance regional ahora hay 18 municipios en toda la región con una incidencia superior a mil casos (la semana pasada eran 19) y 65 municipios con una incidencia superior a 500 casos (la pasada semana eran 75).