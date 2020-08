Desde el próximo martes será obligatoria la APP para controlar el covid en el ocio nocturno

Asimismo, ha recordado que el decreto establece que los titulares de bares, bares de copas, clubes, discotecas, peñas o entidades que cuenten con establecimientos análogos de ocio nocturno que desarrollen o mantengan su actividad en espacios cerrados deberán colaborar con las autoridades sanitarias en la confección de un registro de todas aquellas personas que accedan a partir de las 1:00 am a sus establecimientos.



“Ha sido un procedimiento consensuado con la agrupación de hostelería, creíamos importante desarrollar esta aplicación”, ha explicado el vicepresidente durante la presentación de esta herramienta elaborada en tiempo récord, con recursos propios, y que sitúa a Castilla-La Mancha como pionera ya que es la primera de estas características en nuestro país.



Por ello, tal y como ya hizo el presidente de Castilla-La Mancha durante la conferencia de presidentes celebrada en La Rioja, Martínez Guijarro ha puesto a disposición de otras comunidades autónomas y ayuntamientos esta herramienta. “Estamos dispuestos a cederla porque creemos que, entre todos, tenemos que vencer a este virus”.



Modo de uso de la APP



La aplicación ‘Ocio Responsable’ consiste en dos plataformas, de un lado la web de registro (https://ocioresponsable.castillalamancha.es) tanto para locales como para ciudadanos; y de otro, la App que es solo para los locales de ocio nocturno donde se lleva el control de accesos.



Una vez que el ciudadano se registra, se le envía un código QR unipersonal a su teléfono móvil que le permitirá el acceso a los locales de ocio a partir de las 1:00 am. Este código QR es un código encriptado que no lleva ninguna información personal del ciudadano acorde a las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos.



Durante presentación, a la que han asistido el director general de Administración Digital, Juan Ángel Morejudo; el director general de Salud Pública, Juan José Camacho; y así como el vicepresidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha, David Giménez, el vicepresidente ha pedido a los ciudadanos que se descarguen el código QR que les servirá para todas las veces que quieran acceder a un local de ocio a partir de las 1:00 am., y faciliten el trabajo de los profesionales de la hostelería mostrando el código QR con lo que “estamos dando un paso de gigante para que el sector pueda seguir trabajando con la máxima normalidad posible”.



A través de la App los locales podrán leer y registrar los códigos QR de los ciudadanos y comunicar los datos (identificador del QR, local y hora de entrada) a los servidores de la Junta, con lo cual los empresarios hosteleros no guardan ni registra ningún dato ya que todos los datos de accesos se almacenan en los sistemas de la Administración regional, a los que solo se accederá cuando la autoridad sanitaria lo requiere para rastrear un contagio por COVID-19, agilizando así la localización de posible contagiados.



Envío masivo de SMS



Precisamente, para conseguir la implicación de los ciudadanos, el vicepresidente ha anunciado la puesta en marcha de una campaña de difusión de la aplicación y la plataforma para el código QR dirigida específicamente a los jóvenes, muy centrada en redes sociales, además de un envío masivo de SMS a todos los ciudadanos de la región.



En el caso de aquellos que viajan a la región procedentes de otros territorios, les ha invitado a que se descarguen el código QR para que puedan disfrutar de los establecimientos hosteleros de Castilla-La Mancha.



Prohibición de fumar en la vía pública



A preguntas de los medios de comunicación, Martínez Guijarro ha confirmado que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha está estudiando implantar la prohibición de fumar en la vía pública si no existe distancia de seguridad que, desde hoy, se ha implantado en Galicia. Una medida que, según el vicepresidente, “creemos a priori que es positiva para atajar el virus” y que, ha apostillado, “entendemos que debe ser implantada a nivel nacional”.