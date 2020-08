Dos nuevos brotes en Azuqueca y Yunquera, 43 nuevos positivos en toda la provincia y 1 fallecido

Los 50 casos positivos con coronavirus declarados ayer en Guadalajara eran de tres días, viernes sábado y domingo, pero los 43 que se notifican hoy, segunda cifra más alta de toda la región, son solo de un día, los del lunes y la provincia de Guadalajara no tenía más de 4o casos en un solo día desde finales de marzo, aunque los datos no sean comparables, porque entonces solo se hacían PCR a los sintomáticos. En la explicación de este incremento de positivos, hoy la Junta si informa de dos nuevos brotes en la provincia, uno de ámbito laboral en la localidad de Azuqueca de Henares, con 4 casos positivos y 21 contactos en seguimiento; y otro en un centro de discapacidad ubicado en Yunquera de Henares, con 3 casos positivos y 8 contactos en seguimiento. Son siete casos explicados y 36 que no tienen explicación, y que son muchos para ser casos individualizados. Además hay hoy en Guadalajara un hospitalizado más en planta, y ya son 14, y aunque los pacientes en UCI pasan de 2 a 1, todo hace pensar que se trata de ese nuevo fallecimiento que se registra en Guadalajara en las últimas 24 horas, y que ya eleva el acumulado a 265. Además hay una residencia más afectada en Guadalajara, donde ya son 4 con 6 casos positivos en los últimos 14 días.