Dos proyectos de investigación sobre el COVID-19 liderados por profesionales del SESCAM

Para dar respuesta a la necesidad urgente de aumentar el conocimiento científico sobre la enfermedad, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) publicó el pasado 19 de marzo una convocatoria urgente de expresiones de interés para financiar proyectos de investigación. El SESCAM concurrió a dicha convocatoria con siete propuestas, de las que dos han obtenido financiación.



Uno de ellos es el grupo liderado por la doctora María Eugenia González Barderas, del Hospital Nacional de Parapléjicos, que va a investigar la interacción del virus SARS-CoV-2 y el huésped a nivel proteómico. Esta propuesta va a ser financiada durante un año por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.



Por su parte, el grupo del doctor Pedro Abizanda Soler, jefe del Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, ha obtenido una ayuda para desarrollar un estudio clínico-epidemiológico de la enfermedad por coronavirus en centros sociosanitarios.



Las propuestas que no han obtenido financiación en este momento pasarán a una segunda fase y serán reevaluadas cuando el ISCIII disponga de más fondos para investigación en esta patología. Entretanto, algunas de ellas están obteniendo ayudas de otras entidades o van a ser desarrolladas con medios propios.



Por ejemplo, el grupo del doctor Antonio Oliviero, de Hospital Nacional de Parapléjicos, va a desarrollar una interesante aplicación para teléfonos móviles que, utilizando inteligencia artificial, facilitará la detección y seguimiento de la enfermedad en estadios iniciales.



Ensayos clínicos



Por otra parte, desde las diferentes gerencias periféricas del SESCAM se está realizando un gran esfuerzo para participar en ensayos clínicos, con el objetivo de descubrir con rapidez si alguno de los medicamentos estudiados retrasa la progresión de la enfermedad o mejora la tasa de supervivencia.



En estos momentos se están desarrollando 11 ensayos clínicos con medicamentos, una investigación clínica con un producto sanitario y 19 estudios clínicos observacionales con medicamentos y variables epidemiológicas de la enfermedad.



De ellos, cabe destacar el estudio internacional Solidarity, promovido por la OMS, que se está desarrollando en tres hospitales de Castilla-La Mancha. Se trata de un ensayo clínico aleatorizado para evaluar tratamientos no licenciados para COVID-19 en pacientes hospitalizados que reciben el tratamiento convencional que se ofrece en cada hospital.



Otros ensayos clínicos se centrarán en la utilidad del plasma de pacientes convalecientes y medicamentos de reposicionamiento terapéutico como son los inhibidores de las interleucinas (tocilizumab, anakinra…), antirretrovirales, hidroxicloroquina, etc.



En este sentido, y siguiendo las directrices de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SESCAM, en coordinación con las distintas gerencias, se han habilitado los mecanismos oportunos para agilizar la tramitación y la realización de todos estos proyectos de investigación.



Investigación independiente financiada con fondos propios



Además de los estudios descritos previamente, muchos profesionales de las gerencias están diseñando y realizando diversos proyectos de investigación, utilizando medios propios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.



Así, en el Hospital Nacional de Parapléjicos hay seis proyectos, que investigan aspectos diversos de la enfermedad, desde la fisiopatología hasta la clínica. Se estudiará por ejemplo, la replicación del virus SARS-CoV-2, la relación entre los síntomas y la infección en pacientes con lesión medular, las características clínicas de la enfermedad en este tipo de pacientes, etc. También se trabajará en aspectos complementarios como la recogida y almacenamiento de muestras para futuros estudios, o la fabricación de equipamiento protector mediante impresión 3D.



Por su parte, el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete se suma al esfuerzo investigador con otros seis proyectos. Uno de ellos aborda las complicaciones neurológicas en los pacientes Covid-19, mientras que en otros se estudia la prevalencia de pacientes Covid-19 en oncología radioterápica mediante distintas metodologías; y otros estudios abordan aspectos de salud mental relativos a la enfermedad.



El Hospital de Tomelloso está desarrollando un estudio consistente en la identificación de perfiles pronósticos y determinantes de la evolución clínica en Covid. Su objetivo consiste en identificar los factores clínicos, demográficos y terapéuticos que determinan los resultados de la infección mediante un estudio observacional retrospectivo. Por su parte, en el Hospital de Villarrobledo se va a llevar a cabo un estudio de seguimiento de seis meses, sobre demencia y depresión secundarias a Covid-19.



El Hospital General Universitario de Guadalajara plantea un importante número de proyectos (13), que investigarán diversos aspectos de la enfermedad, desde sus características clínicas y epidemiológicas, pasando por la aplicación de tratamientos, y aplicando novedosas técnicas de big de inteligencia artificial. Otros investigadores trabajan en el estudio de poblaciones linfocitarias, en el efecto del tratamiento crónico con hidroxicloroquina, en la evolución de la enfermedad desde atención primaria, etc.



Finalmente, la propuesta planteada desde la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, el Proyecto Oshcar 3, pretende evaluar la intervención en parada cardiorespiratoria prehospitalaria en tiempo de COVID-19.



Refuerzo de la contratación



El Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19 prevé la posibilidad de prorrogar los contratos de los investigadores que se hubieran incorporado al Sistema Nacional de Salud para reforzar la labor asistencial y hacer frente de la manera más adecuada a esta emergencia sanitaria.



En base a esta normativa, el SESCAM ha procedido a mantener el contrato a seis de los veinte investigadores contratados a través de la Fundación de Investigación del Hospital Nacional de Parapléjicos, mediante una convocatoria de la Consejería de Sanidad del año 2018, cuyos contratos finalizaron en el mes de abril de 2020.



Los seis están prestando funciones de apoyo tanto de investigación como de técnicas diagnósticas en Covid-19 en el Hospital Nacional de Parapléjicos, el Complejo Hospitalario de Toledo, el Hospital General Universitario de Ciudad Real y el Hospital General de Tomelloso.