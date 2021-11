El colegio ‘Clara Sánchez’ de Galápagos será reconocido el 25N

Con estas palabras iniciaba la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, su comparecencia de prensa para presentar el acto institucional del 25N y la campaña que, precisamente con este eslogan, ‘Tú puedes ayudar’, reivindica la unidad de toda la sociedad e interpela a toda la ciudadanía a actuar contra la violencia machista. “Algo especialmente importante en este momento en el que hay un partido político que niega la existencia de la violencia de género, lo que empodera al maltratador y debilita a la víctima”, ha señalado la consejera.



En este sentido, según ha añadido, “que sepamos que la violencia de género, la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo es un hecho empírico, constatable, demostrable y absolutamente lamentable. Negar su existencia no hace que acabe, solo empodera a los maltratadores”.



Blanca Fernández, que ha estado acompañada por la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, y las cinco delegadas de Igualdad en cada una de la provincia, Lola Serrano en Albacete, Manuela Nieto-Márquez en Ciudad Real, Lourdes Luna en Cuenca, Elena Cañeque en Guadalajara y Nuria Cogolludo en Toledo, ha remarcado que la eliminación de la violencia de género es uno de los objetivos del Gobierno regional y aunque ha explicado que se trata de una meta a largo plazo “aspiramos a que nuestro paso por la política y por la gestión pública no sea inocua, sino que sirva para avanzar en la consecución de la igualdad entre las mujeres y los hombres, porque la violencia machista se sustenta en esa relación de desigualdad que históricamente teníamos y seguimos teniendo las mujeres en relación con los hombres”.



En cualquier caso, la consejera ha reconocido que todos los años de lucha, la legislación, el Pacto de Estado y la puesta en marcha de medidas y recursos ha hecho posible avanzar en la defensa de las mujeres y en la implicación y toma de conciencia de la ciudadanía.



25N, un día de reivindicación, reflexión, recuerdo y reconocimiento



Entrando en los detalles del 25N, Blanca Fernández ha dicho que se trata de una jornada “de reivindicación, también institucional, para seguir poniendo en primer plano la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, así como de reflexión, de recuerdo y de reconocimiento hacia quienes contribuyen a que la lucha contra esta violencia sea posible”.



El acto institucional se celebrará en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo), con una capacidad de casi 500 personas. En este sentido, la titular de Igualdad ha destacado la importancia de poner en marcha campañas de sensibilización en medios de comunicación por la capacidad que tienen de incidir en la población a la hora de plantear un problema de profundas raíces como la violencia machista y de cómo afrontarlo y ha calificado de “magnífico” el trabajo que han realizado en los últimos años.



Para Blanca Fernández, estas campañas son imprescindibles y así lo demuestran datos como los de la Macroencuesta de Violencia de Género, según la cual casi un 75 por ciento de las personas jóvenes de España conocen la violencia de género a través de Internet; más del 70 por ciento conoce algún dato o información a través de campañas de televisión o el cine; y más de un 51 por ciento lo hace a través de campañas de sensibilización en la calle o trasporte público.



Reconocimientos al “enorme trabajo” de la comunidad educativa



Blanca Fernández ha incidido en la importancia de la educación en igualdad desde las edades más tempranas porque de ello dependerá que haya un futuro más igualitario. Por ello, el Gobierno regional reconocerá en este acto la labor que hacen cinco centros educativos, uno por provincia, como ejemplo “del enorme trabajo que se hace en el ámbito escolar”, tal y como ha apuntado la consejera.



En la provincia de Albacete, se reconocerá al colegio público ‘Nuestra Señora del Rosario’ de Férez que, aunque es un centro pequeño, trabaja desde hace tres cursos en el Proyecto de Igualdad, Coeducación y Lucha contra la Violencia Machista. Entre sus herramientas, cuenta con una tan eficaz como son los cuentos.



En Ciudad Real, se reconocerá el colegio ‘Virgen del Salido’ de Carrizosa, un municipio del Campo de Montiel con poco más de 1.000 habitantes. Allí, este centro lidera el trabajo conjunto con el Ayuntamiento y la Biblioteca para implicar tanto a las familias del alumnado como a las del resto de la localidad. En este colegio tienen sus vallas pintadas de violeta, el color de la igualdad, han trabajado con ‘La Puerta Violeta’ de Rozalén y este año harán un mural de manos que ‘trabajan, aman y cuidan’.



En Cuenca, se reconocerá a la Escuela de Arte ‘Cruz Novillo’, un centro público de enseñanzas artísticas ubicado en el casco antiguo de la ciudad de Cuenca. El desarrollo de la sensibilidad artística y cultural del alumnado del centro es uno de los principales objetivos del profesorado del centro, de su equipo directivo, pero no el único porque también trabajan especialmente la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran montajes de teatro o su video ‘Cómo te suena’ que, denunciando el machismo en la música, superó el millón de visitas.



En la provincia de Guadalajara, será reconocido el colegio ‘Clara Sánchez’ de Galápagos, que ha incorporado la perspectiva de género de forma integrada y transversal en las programaciones didácticas y en las diversas actividades y situaciones de aprendizaje, en los diferentes programas y acciones que se realizan en el colegio, así como en las actividades complementarias y extraescolares. Ha sido un centro pionero en fijar su atención en los tiempos de recreo y procurar patios inclusivos e igualitarios.



Por su parte, en la provincia de Toledo, se reconoce al IES ‘La Cañuela’ de Yuncos, que tiene un recorrido muy amplio en el ámbito de la lucha contra la violencia de género y la promoción de la igualdad. Este centro ha trabajado temas como la violencia sexual, la inversión de roles o la sororidad. Además, se caracteriza por ser centro referente que comparte buenas prácticas con otros, a través de vídeos, materiales propios o actividades.



Este año el acto institucional estará acompañado de una exposición de la grafitera afgana Shamsia Hassani con la que el Gobierno regional quiere recordar a las mujeres afganas “a las que prácticamente el régimen talibán ha enterrado en vida, las obliga a llevar burka, no se les puede oír hablar, ni cantar, ni reír en voz alta, ni ir al médico, ni trabajar, ni estudiar. No se les permite absolutamente nada. Por eso no nos queremos olvidar de ellas y visibilizar que la lucha contra la violencia de género trasciende a todo el planeta”, según ha subrayado Blanca Fernández.



Datos que justifican la lucha contra la violencia machista



Para finalizar su intervención, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional ha aportado algunos datos que justifican la importancia y la necesidad de seguir luchando contra la violencia machista.



Así se ha referido a que, según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en España desde el año 2003, cuando comenzaron los registros oficiales, han sido asesinadas 1.118 mujeres, 37 de ellas este año de las que 28 no tenían denuncia previa, “un dato muy alarmante, hay que darles más seguridad y más apoyo. En Castilla-La Mancha han sido asesinadas 46 mujeres desde 2003, 1 en 2021.



En España hay 322 menores huérfanos y huérfanas de la violencia machista desde 2003, en este año 2021; en Castilla-La Mancha desde 2003 las y los menores huérfanos son 16. En cuanto a los menores asesinados y asesinadas, en España desde 2013 han sido 44, cinco este año; en Castilla-La Mancha cuatro desde 2013.



Otros datos que dan cuenta de la gravedad de la situación es que en la región hay 620 mujeres protegidas de su agresor con el dispositivo ATENPRO. A través del sistema VIOGEN, la Delegación del Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen controladas la situación de 3.764 casos de los que 2.081 no tienen riesgo apreciado; 1.332 un riesgo bajo; 330 medio; 20 alto y uno extremo.



En cuanto al perfil de las víctimas durante 2021, la mayoría, el 60 por ciento aproximadamente, han sido mujeres de entre 31 y 50 años y el 80,6 por ciento de los asesinos tiene nacionalidad española. Más del 77,8 por ciento de las víctimas no tenía denuncias previas y todas las que habían presentado lo habían hecho ellas mismas. Y en un 47,2 por ciento de los casos el agresor era la pareja de la víctima y en un 52,8 por ciento de los casos era la expareja de la víctima o se encontraban en fase de ruptura.



En Castilla-La Mancha a través de la línea 900 100 114 en el año 2021, y hasta el 31 de octubre, se han atendido 6.109 llamadas, siendo más de la mitad de las víctimas que llaman a esta línea de nacionalidad española.



Blanca Fernández también ha recordado que los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género indican un aumento del número de víctimas y de denuncias por violencia de género en Castilla-La Mancha en el segundo trimestre del año, lo que sitúa los datos en los niveles previos al COVID.



Finalmente, en los recursos de acogida de la región se ha atendido en lo que va de año a 265 mujeres y a 234 menores; las mujeres atendidas en el programa ‘Contigo’ en 2021 por ser víctimas de agresión sexual son 99 y los menores atendidos en el programa de ‘Asistencia Psicológica’ a menores son 205, de los cuales 92 son niñas y 113 niños.