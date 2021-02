El delegado del Gobierno recomienda que no haya manifestaciones

Así se lo ha trasladado en el transcurso de la Comisión de Asistencia Técnica celebrada esta mañana, en la que ha asegurado que, pese a ser los garantes del derecho de reunión, “es mi responsabilidad el proteger la salud y la vida de la población, por lo que sigo aconsejando la no celebración de actos que supongan la concentración de personas en la vía pública”.

Tierraseca ha recordado que cuando se comunica a la Delegación del Gobierno o a las Subdelegaciones la celebración de cualquier manifestación o concentración desde que se inició la pandemia, “lo primero que hacemos es aconsejar no celebrar ese tipo de actos, por lo que les pedimos que no las convoquen, no sólo en el ámbito de la celebración del 8 de marzo”. “Si los convocantes insisten en celebrarla”, continuó, “les recordamos las medidas de protección ante la COVID-19: no aglomeraciones, distancias entre personas y uso obligatorio de las mascarillas”.

Para el lunes día 8 de marzo, se han recibido 21 comunicaciones de concentraciones y manifestaciones en las cinco subdelegaciones de Castilla-La Mancha, a celebrarse en distintos puntos del territorio y convocadas en su mayor parte por la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por el Coronavirus y por distintos colectivos para la celebración del 8M.

Por este motivo, el delegado del Gobierno insistió en su mensaje “de prudencia” dirigido a los colectivos convocantes, independientemente de su motivación. “Tenemos que ser coherentes con lo que desde las administraciones pedimos a la población y por eso recomendamos no manifestarse, a sabiendas de que la norma nos obliga a proteger ese derecho y de que así lo haremos en el caso de que las convocatorias sigan adelante”, zanjó.