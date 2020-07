El Gobierno regional dotará de mascarillas al alumnado, docentes y personal de centros escolares

Así lo ha anunciado hoy el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha señalado que se trata de “miles de mascarillas” para garantizar que todos ellos van a contar con un juego de este elemento de protección “que será además reutilizable”, y que se verá complementado con otros mecanismos de protección como hidrogel en todas las aulas.



García-Page, quien ha asistido este miércoles al acto con el que se oficializa la mitad del desarrollo del nuevo centro logístico que Mountpark está construyendo en la Plataforma Central Iberum de Illescas (Toledo), ha vuelto a hacer una apuesta por la “educación presencial y el trabajo relacional”, pues estamos ante una sociedad “que se comunica”, y ha alertado sobre el impacto que el teletrabajo puede tener en el factor de igualdad para las mujeres.



Nuevos centros de salud



“Si bien vamos a hacer una gran apuesta porque se recupere la confianza en el sistema educativo a la vuelta del verano, no lo vamos a hacer menos en el sistema sanitario”, ha señalado el presidente, antes de recordar que la próxima semana empezarán las pruebas a más de 12.000 personas, el doble de las exigidas por el Estado, en un nuevo estudio serológico sobre la Covid.



En esta línea, el presidente regional ha valorado que Castilla-La Mancha sea la comunidad autónoma “que más ha gastado, por habitante, de toda España” en la lucha contra el coronavirus, según los datos hechos públicos recientemente por el Ministerio de Hacienda. A este respecto, ha indicado que “nadie puede decir que no hemos tenido la mejor intención de combatir, más que nadie, sin restricción” a la pandemia.



Asimismo, el presidente regional ha avanzado que “en tres meses” está prevista la inauguración de “más de treinta actuaciones en materia sanitaria”. En este contexto, ha subrayado que “no vamos a parar” porque “si la Sanidad era importante antes del virus, ahora más”, y ha puesto como ejemplo que Castilla-La Mancha dispone ahora de 7.000 personas más trabajando en el sistema sanitario que hace cinco años, disponemos de más infraestructura “y estamos haciendo la apuesta tecnológica más importante de España” en esta materia.



Airbus y Gamesa



Por otro lado, el jefe del Ejecutivo autonómico ha expresado su satisfacción por la continuidad de la factoría Siemens Gamesa, ubicada en Cuenca, “a la que hemos podido dejar a salvo”. Del mismo modo, ha asegurado que “estamos codo a codo trabajando para que la repercusión sobre AIRBUS sea la menor posible” en la región, ante el anuncio del despido de 900 personas en las plantas españolas de la empresa aeronáutica.



En este sentido, ha agradecido la labor realizada por la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, a quien ha enviado “un abrazo” porque “le está tocando una época dura, con amenazas, con cierres”, y ha lanzado un mensaje de optimismo ante la crisis de AIRBUS, que ha catalogado de “paréntesis” porque, a su juicio, “el sector aeronáutico se retomará”.

El presidente regional ha hecho también una invitación a que las empresas que lo deseen se instalen en Castilla-La Mancha, pues estamos dispuestos a ser “tierra de acogida, una región refugio, en la que no desperdiciamos ninguna posibilidad”, y ha avanzado que los datos del paro del mes de junio que se conocerán mañana, jueves, supondrán con una reducción de "miles" de desempleados en la región.



Finalmente, y tras mostrar su confianza en que la región “encabece el ranking de comunidades accesibles en materia de instalación de empresas, que se convierta en la comunidad donde más fácil sea instalar una empresa”, ha avanzado que el próximo año “vamos a dar más noticias de aceleración de empleo y de creación de nuevas empresas que la media nacional”.



Durante este acto, el presidente ha estado acompañado, entre otros, por el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, el director de Mountpark para España y Portugal, John Derweduwe, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y el presidente de la Diputación Provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez.