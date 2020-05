Medidas de organización de cara a la incorporación del alumnado a partir de la Fase II



La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha adelantado esta información tras participar en la Mesa Sectorial de Educación, un encuentro en que la titular de la Consejería ha estado acompañada del director general de Recursos Humanos, José Manuel Almeida; y el viceconsejero de Educación, Amador Pastor.



Durante sus declaraciones, la consejera de Educación ha destacado que en el seno de la Mesa Sectorial se han tratado temas como las comisiones de servicio del profesorado y se han presentado las recomendaciones que la Consejería de Educación va a hacer llegar a los centros Educativos de cara a la reincorporación del alumnado y el profesorado a partir de la Fase II.



Cabe destacar que el Gobierno de Castilla-La Mancha anunciaba recientemente que los alumnos y alumnas de los cursos terminales - 2º de Formación Profesional Básica, 2º de los Grados Medio y Superior de FP y Bachillerato – podrían volver a las aulas, de forma voluntaria y con cita previa, para desarrollar actividades de refuerzo, apoyo, tutoría, atención de dudas.



Según ha comentado la consejera, en las instrucciones enviadas se argumentan una serie de pautas sobre la organización de los centros durante esta Fase, algunas como el tipo de personal que podrá acceder a los mismos, los horarios, recomendaciones ante la aparición de síntomas o cómo debe ser la higiene y limpieza de los espacios.



A este respecto, ha dicho Rodriguez, destacan aspectos como que deberá colocarse un dispensador de gel desinfectante en las clases que no tengan lavabo; que la limpieza de los centros deberá ser al menos una vez al día y de los aseos tres; que los servicios de trasporte escolar se desinfectarán dos veces al día; o que se limitará al máximo el uso de documentos de papel.



“También se tratan aspectos como la distancia de seguridad que debe haber tanto en los centros como en el trasporte, y se detallan una serie de medidas de higiene para el personal”, ha concretado.



En este sentido, la titular de Educación ha subrayado que se recuerda que la limpieza de las manos debe de ser frecuente y meticulosa; que no se recomienda de forma general el uso de guantes, siempre y cuando no se manipulen alimentos, se cambien pañales o se desarrollen acciones de limpieza; así como que hay que usar mascarillas higiénicas de una forma correcta.



Por último, la consejera ha señalado que el documento facilitado a los centros educativos, que ha sido elaborado utilizando como base el presentado por el Ministerio de Sanidad, también contiene otros recursos gráficos – del tipo de infografías - para simplificar la puesta en marcha y desarrollo, de todas estas consideraciones, a los docentes y alumnos de Castilla-La Mancha.