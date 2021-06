El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional atribuye al matrimonio delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, en relación con dicho operativo.

El magistrado ha citado también por los mismos delitos al ex jefe de Gabinete de Cospedal José Luis Ortiz, al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y al excomisario José Manuel Villarejo.

La comparecencia de Cospedal será el próximo 29 de junio, a las 10.00 horas, mientras que López del Hierro y José Luis Ortiz declararán el 30 de junio a las 10.00 y a las 12.00, respectivamente. Villarejo y Martínez lo harán el 1 de julio.

"La Presidencia de la Junta se habría podido convertir en la sede de Génova 13"

Tras conocerse esta imputación se refería a ella la consejera Portavoz de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández que ha señalado que “como Gobierno no entramos a valorar las decisiones judiciales, pero estando en el lugar físico donde presuntamente se produjeron los hechos es muy difícil no hacer alguna valoración".

"Allí arriba, está el despacho de la Presidencia y enfrente estaba el despacho del director general, ambos imputados en este momento, supuestamente, presuntamente por montar una trama de espionaje para hacer desaparecer la documentación que probaba lo que finalmente se probó, y es que el Partido Popular se financiaba ilegalmente. Los esfuerzos de la presidenta Cospedal mientras que se disparaban las listas del paro, se disparaba la pobreza en Castilla-La Mancha y ella despedía masivamente a miles de médicos, a miles de maestros y desmantelaba el sistema de la Dependencia, su preocupación presuntamente era hacer desaparecer las pruebas de un delito", ha señalado

"Nos parece extremadamente grave y desde luego que los denuedos de la presidenta fueran esos y no otros, atender a la población más vulnerable, no me cabe más que una conclusión. Menos mal que hubo cambio político, porque si no la sede de la Presidencia de la Junta se habría podido convertir en la sede de Génova 13, o mejor dicho, la sede de la Presidencia hubiera podido acabar como la sede de Génova 13. Hago esta reflexión desde el mismo lugar físico donde supuestamente se produjeron estos hechos que nos parecen tremendamente graves”.