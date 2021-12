El Pacto por la Reactivación Económica de Castilla-La Mancha trae 8.832 millones de euros

El documento ha sido suscrito por el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; los secretarios regionales de los sindicatos CCOO y UGT, Paco de la Rosa y Luis Manuel Monforte, respectivamente; y el presidente de la Cecam, Ángel Nicolás; y todos han resaltado el valor del diálogo y el acuerdo, que redunda en beneficio de la región.

El presidente regional ha recordado que hace seis años se firmó el pacto por la recuperación económica dotado con más de 3.000 millones de euros, cantidad que en este nuevo plan se multiplica por más de dos hasta superar los 8.800 aportados por la Junta de Comunidades y por los fondos europeos Next Generation y el fondo de resiliencia.

García-Page ha señalado que entonces, al llegar al gobierno, prometió 100.000 puestos de trabajo, que se crearon y, según ha resaltado, el 80 % se generaron directa o indirectamente por el pacto, lo que ha llevado a la región a bajar el paro en un 31 %, "con dos crisis de por medio" , y que son "nueve puntos mejor que el comportamiento del empleo en el conjunto de España".

Con el nuevo pacto suscrito hoy se calcula que buena parte de los 150.000 empleos que se prevén hasta el 2025 tengan que ver con este documento por la Reactivación Económica y el Empleo.

Un documento que consta de ocho ejes: modernización del sistema productivo, empleo y mejora del capital humano; economía del conocimiento; cohesión y desarrollo territorial integrador; desarrollo sostenible; agricultura, agua y desarrollo rural; sociedad del bienestar y los retos demográficos y la despoblación.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado la participación en el Pacto de 276 entidades frente a las 169 que participaron en el primero, del que ha apuntado que se han cumplido el 80 por ciento de las 420 medidas proyectadas, superando hasta el 112 por ciento la dotación inicial prevista presupuestariamente, hasta los 3.850 millones de euros.

El presidente de la patronal, Ángel Nicolás, ha señalado que un ejemplo de la valía de estos acuerdos es el plan que se suscribió para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus, con ayudas por 140 millones de euros para mitigar las pérdidas; hoy, ha continuado, "nos volvemos a reunir" para acordar medidas para recuperar los niveles prepandemia y aumentar la competitividad de empresas y autónomos, que son, ha dicho, "el verdadero motor de la economía".

Incluye además medidas dirigidas al "capital humano", los trabajadores que son un factor clave de las empresas; ratifica el compromiso de no subir impuestos y reduce las obligaciones burocráticas, ha resaltado Nicolás, quien ha subrayado también que se constituya un órgano para hacer un seguimiento del plan y ha agradecido a los sindicatos su apoyo.

El secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, ha asegurado que el sindicato se empeñará en ejercer el diálogo y en que los ocho ejes del Pacto tengan una línea transversal que sea "empleo estable de calidad", que los jóvenes puedan elegir quedarse en la región y que las mujeres puedan tener un salario igual al de los hombres.

Y el secretario regional de UGT, Luis Manuel Monforte, ha puesto de manifiesto que queda mucho trabajo por delante, un camino en el que "no habrá reactivación si no salimos todos juntos de la crisis y si no la enfocamos de manera justa y equilibrada", por lo que ha advertido de que no se cansarán de "exigir empleos dignos y de calidad y que se tengan en cuenta a los colectivos vulnerables".

Emiliano García-Page, que ha cerrado el acto, ha avanzado que próximamente se van a aprobar 31 millones para autoconsumo energético, ha recordado que en la región se mantiene intacta la presión fiscal pese a "las dos crisis de por medio" y ha destacado que esta comunidad sigue liderando la tasa de actividad de las personas con discapacidad.