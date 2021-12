El patrimonio de Castilla-La Mancha ya tiene mapa

Además de la consejera, en esta presentación han estado presentes el director de Sostenibilidad y el delegado regional de la zona Centro del Grupo Red Eléctrica, Antonio Calvo y Roberto Arranz, respectivamente; así como la viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz.



Rodríguez ha explicado que este proyecto, pionero en Castilla-La Mancha, comenzó su andadura en diciembre de 2020 cuando se firmó un convenio con este grupo empresarial para la digitalización del inventario de patrimonio cultural de la región. Convenio que ha permitido elaborar alrededor de 12.500 registros de las áreas protegidas desde el punto de vista cultural.



Concretamente, ha explicado la consejera, se ha recopilado información sobre los Bienes de Interés Cultural (BIC); los Bienes de Interés Patrimonial (BIP); los Elementos de Interés Patrimonial (EIP); los parques arqueológicos; y los ámbitos de protección y prevención que delimitan los usos de esos terrenos.



Todos estos datos se han volcado en un visor que estará disponible en la página del Portal de Mapas de Castilla-La Mancha (https://castillalamancha.maps.arcgis.com/home/index.html). “Los elementos protegidos aparecerán señalados en el mapa y, pinchando sobre los mismos, se desplegará una ventana emergente de información adicional con un texto explicativo sobre cada uno de ellos”, ha indicado.



En el caso de los BIC-BIP y EIP además se podrá acceder a través de un enlace web al apartado del Catálogo del Patrimonio Cultural de la región que alberga el Portal de Cultura de Castilla-La Mancha.



La titular de Educación, Cultura y Deportes ha indicado que esta información estará a disposición de cualquier persona que podrá acceder a la misma de una manera ágil y efectiva, ya que en el visor se pueden superponer multitud de capas de información (mapas de catastro, mapas históricos, fotografías aéreas de distintas cronologías, zonas protegidas desde el punto de vista medioambiental, etcétera).



“Cualquier empresario que tenga pensado realizar una intervención u obra o un ciudadano que quiera consultar los ámbitos de protección y prevención del inventario del patrimonio cultural van a poder acceder a este Portal de Mapas para realizar la consulta directamente sin tener que pasar por la administración”, ha añadido.



Para Rodríguez, la posibilidad de consulta directa por parte de la ciudadanía de esta información no sólo permite al mismo conocer de antemano los datos del terreno, sino que también facilita el trabajo de los técnicos de cultura, ya que, hasta ahora, los interesados tienen que cursar una solicitud por escrito y los técnicos generar una contestación por el mismo medio.



“Con ello también se producirá un importante recorte en los plazos de tramitación de expedientes, ya que la consulta de las zonas protegidas relacionadas con obras, evaluaciones de impacto ambiental, investigación, etcétera, será mucho más ágil y se dispondrá de ella en un mismo servidor y no en papel y archivos varios. Agilizará trámites y ahorrará tiempo”, ha sentenciado la titular de Educación, Cultura y Deportes.



Segunda fase



Tras esta primera fase, ha detallado la consejera, hoy se ha firmado un nuevo convenio con el Grupo Red Eléctrica para acometer una segunda fase, en este caso mucho más específica, consistente en recabar información sobre el patrimonio cultural relativo a yacimientos arqueológicos, paleontológicos y bienes etnográficos e industriales.



Se comenzará en las provincias de Albacete y Cuenca y esta información sensible podrá ser utilizada por investigadores o administraciones, previa petición.



Esta nueva iniciativa, que cuenta con una financiación inicial de 30.000 euros aportados por el Grupo Red Eléctrica, se podrá ir completando o modificando en el futuro por los propios técnicos de Cultura, a otras provincias o según las necesidades generadas por los nuevos hallazgos que se produzcan.



Para la consejera, la puesta en marcha de este Sistema de Información Geográfica del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha conecta con dos objetivos del Gobierno regional: El Plan Estratégico de Cultura y la Ley de Proyectos Prioritarios. “Entronca con los objetivos que contempla el Plan Estratégico de Cultura de la Consejería de digitalizar y actualizar nuestro Inventario del Patrimonio Cultural. Y entronca también con los objetivos de la Ley de Proyectos Prioritarios de hacer más fáciles a las empresas los trámites para poder instalarse en los pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha”, ha asegurado.



La consejera ha agradecido al Grupo Red Eléctrica la colaboración en la puesta en valor del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha a través de iniciativas que, como ésta, “permiten la accesibilidad mediante el uso y la implementación de las nuevas tecnologías que están a nuestro alcance”.



El acuerdo se enmarca en el compromiso de Grupo Red Eléctrica con los territorios en los que está presente mediante infraestructuras y proyectos sociales y medioambientales que favorecen el desarrollo sostenible, justo y equitativo de las personas y comunidades.