El PP pide en las Cortes regionales que se reprueben las declaraciones de Garzón

Así lo ha manifestado en rueda de prensa en Ciudad Real, acompañada del presidente provincial del PP, Miguel Ángel Valverde y el portavoz del PP en la Diputación, Adrián Fernández, donde ha calificado de “ilógico que el Ministro de Consumo hable mal de un sector que produce productos de calidad, que en el caso de Castilla-La Mancha es fundamental para la economía y para el mantenimiento, cuidado y conservación del medio rural y que produce una carne que roza la excelencia y en muchos casos la supera”.



Ha destacado que “el sector ganadero necesita en estos momentos del apoyo de Page y no lo tiene ,porque están haciendo verdaderos sacrificios para sacar adelante sus explotaciones, cuando se les han subido la luz, el diésel, el pienso, los fertilizantes y los impuestos”.



“Pero lo que más nos duele ante el ataque del Gobierno de España, ha subrayado Ana Guarinos , es el silencio y la complicidad del Gobierno de Page que se ha puesto del lado de Pedro Sánchez y del PSOE, aunque no es la primera vez que lo hace, ha recordado al respecto, señalando que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha elaborado una guía de consumo que aconseja a los castellano-manchegos no consumir carne, y que tampoco ha defendido a la ganadería de bravo.



Guarinos ha lamentado “que ahora que Page tiene que alzar la voz y defender a los ganaderos castellano-manchegos ante el ataque del Ministro Garzón, se pone del lado de Pedro Sánchez y solo dice que lamenta sus declaraciones, pero de lamentaciones no se vive, los ganaderos de nuestra tierra necesitan de la defensa y del apoyo firme y decidido de su presidente regional y de su gobierno que tiene que manifestarse públicamente este jueves en el Pleno de las Cortes donde le vamos a solicitar a Page la reprobación del Ministro de Consumo y que pida a Pedro Sánchez su cese inminente porque no puede continuar ni un minuto más como ministro”.



“Frente al ataque sin precedentes al sector ganadero por parte de un ministro del Gobierno de España, ha enfatizado la Vicesecretaria General del PP-CLM, nosotros lo vamos a defender por encima de todo, porque somos el partido del campo, el que ha defendido y apoyado al sector primario , el que ha exigido una PAC justa en Europa, y no vamos a seguir permitiendo que se maltrate a nuestros agricultores y ganaderos que lo único que hacen es trabajar de sol a sol”.



Por su parte, el presidente del PP de Ciudad Real , Miguel Ángel Valverde, ha hecho hincapié en “el ataque permanente de Pedro Sánchez y Emiliano García-Page a los ciudadanos y al desmantelamiento del medio rural “, señalando como ejemplos de lo dicho, el ataque del Ministro Garzón al sector ganadero, “ un sector del que vive gran parte de la provincia de Ciudad Real y que gracias al mismo se garantiza la supervivencia de muchos de nuestros pueblos”, o la decisión del Gobierno de España de no construir la A-43 , que ha quedado de nuevo patente a finales del pasado año en el pliego de condiciones para la licitación del arreglo de la N-430 donde se vuelve a insistir en que no es necesario acometer la construcción de la A-43 por su escaso movimiento económico o la desaparición del Puesto de la Guardia Civil en Mestanza, preguntándose al respecto, si también podría desaparecer la presencia de la Guardia Civil en los municipios de Brazatortas, Alamillo, Saceruela y Guadalmez.