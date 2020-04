El PP pide una Comisión de Investigación sobre la gestión de la pandemia en Castilla-La Mancha

En relación con estas declaraciones, que demuestran el nerviosismo del Ejecutivo regional, ha señalado que ruindad es la de quien ha insultado a toda la sociedad castellano-manchega en sus permanentes “empachos de ira y soberbia” y todavía no ha pedido perdón por ello, la de quien ha considerado a las personas fallecidas como una mera estadística de la que dijo ya echaremos la cuenta definitiva, la de quien ha pretendido justificar los fallecimientos de las personas mayores en residencias porque “no son válidas” y “una simple gripe les hubiera hecho fallecer”, y la de quien insulta a los maestros llamándolos vagos y a los profesionales sanitarios por reclamar equipos de protección individual y grabar videos denunciando las pésimas condiciones en las que se enfrentan a esta pandemia. Por ello, la diputada ha recomendado al Gobierno y al PSOE un poco más de autocrítica y ha calificado su comportamiento y sus permanentes declaraciones de ataque a la oposición de “cinismo” sin precedentes.



Para la diputada regional, la única persona que no es válida y que no es digna de ostentar el cargo de presidente de Castilla-La Mancha es Emiliano García-Page, que ha demostrado que le viene grande el cargo y la responsabilidad, y que “en los momentos más difíciles no ha sabido estar a la altura, a diferencia de lo que ha sucedido con toda la sociedad castellano-manchega”.



En relación con sus permanentes referencias a la Comunidad de Madrid, a la que está intentando hacer responsable de lo que sólo “lo es su falta de prevención, planificación y su incapacidad manifiesta”, ha dicho que existen diferencias entre ambas regiones. Sin ir más lejos, Madrid ha sido capaz de poner en marcha en un tiempo récord un hospital de campaña en IFEMA, mientras Page no ha sido capaz de abrir el hospital de Toledo que tenía pensado inaugurar en el mes de abril. Esa es la diferencia, por lo que las comparaciones son desafortunadas. También le ha recordado que ningún presidente de ninguna Comunidad Autónoma ha sido “tan imprudente en sus declaraciones, particularmente con las personas mayores, como lo ha sido Page, personas y familias a las que no podrá mirar a los ojos salvo que lo haga para pedirles perdón”.



Por esta razón, Guarinos ha pedido al Gobierno que se deje de “actuaciones victimistas” y comience a dar explicaciones de su nefasta gestión, “una gestión que nos ha convertido en la segunda Comunidad con mayor incidencia del coronavirus entre la población, y en una de las primeras en personas contagiadas y en fallecimientos”.



En este orden de cosas, la parlamentaria ha pedido explicaciones inmediatas sobre los respiradores turcos que la asociación castellano-manchega de anestesia asegura que no valen para las UCIS y que no son respiradores, sino ventiladores, pero que con tanto triunfalismo y alegría fue a recibir a Barajas, con foto incluida. “Que informe y que deje de tratar de evitar que la información que nos llegue a los ciudadanos sea la del aparato oficial y no la real, algo en lo que parecen estar esmerándose mucho”, ha aseverado.



Igualmente le ha pedido que abandone la política de “crítica e insulto” a la oposición y comience a valorar las propuestas que desde el PP-CLM llevamos haciendo durante más de un mes, propuestas todas ellas rechazadas, lo que indica que Page “no tiene ninguna voluntad de pactar con nadie y que el ofrecimiento de pacto a la oposición es una farsa y un intento de buscar cómplices en su pésima gestión y en su responsabilidad. Como ya hemos advertido, ahí no nos va a encontrar”.



Comisión de Investigación: Page tiene miedo a la verdad



Con respecto a la Comisión de Investigación solicitada por el PP-CLM, Guarinos se ha preguntado por qué tiene Page tanto miedo a una Investigación y afirma que sólo puede tener miedo a una Comisión de Investigación quien tiene miedo a la verdad. Page, con su mayoría absoluta, ha “cerrado” las Cortes, pero no va a poder silenciar ni amordazar al PP-CLM. La Comisión de Investigación es tan sólo una de las muchas iniciativas que vamos a presentar en relación con la crisis sanitaria del coronavirus en nuestra región y confía en que “la mayoría absoluta de los socialistas en la región no sea un obstáculo para que se sepa toda la verdad y se depuren todo tipo de responsabilidades”, ha concluido.