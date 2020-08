El PP se opone rotundamente a que se pueda meter mano al remanente de los Ayuntamientos y Diputaciones

Así lo ha indicado Núñez después de reunirse con la Comisión de Política Territorial del PP-CLM en las Cortes regionales y desplazarse, posteriormente, a hacer entrega de un escrito dirigido a Page en el Palacio de Fuensalida en defensa de los intereses de ayuntamientos y diputaciones, junto al vicepresidente de la FEMP-CLM, Manuel Borja, y al vicesecretario de Política Territorial, Manuel Fernández-Lázaro, donde ha denunciado que el acuerdo de la FEMP nacional de ayer es “tremendamente perjudicial” para los intereses municipales.



Núñez ha asegurado que como jefe de la oposición se opone “rotundamente” a que el Gobierno de Sánchez “pueda meter la mano en el bolsillo de los alcaldes de Castilla-La Mancha” y a que el Gobierno PSOE-Podemos “pueda quedarse con el dinero que han ahorrado los ayuntamientos durante estos años”. Por ello, ha reclamado a Page que “haya una sola voz desde Castilla-La Mancha en defensa del municipalismo”.



Así, el presidente del PP-CLM ha exigido al jefe del Ejecutivo regional que “se ponga al lado de los alcaldes” y defienda sus intereses, oponiéndose a que el dinero ahorrado por los consistorios pueda ser ahora “expropiado” por el Gobierno de España.



Para Núñez es “fundamental” que Castilla-La Mancha y su Gobierno se opongan a que a que el dinero que está en la región y que ha sido ahorrado por los castellano-manchegos vaya al Gobierno de Sánchez e Iglesias, por lo que es “lógico y elemental” que Page se oponga a que se lleven el dinero de la región a Madrid.



El jefe de la oposición regional ha asegurado que cualquier alcalde y presidente de Diputación “independientemente del signo político” debería “estar en contra de que el Gobierno de España se apropie de su dinero”, ya que es un “ataque” contra el municipalismo y contra la capacidad de los alcaldes de poder sacar adelante políticas que puedan dinamizar su municipio, para ayudar a comerciantes y hosteleros, a las pequeñas y medianas empresas, para la mejora de la protección social, para la dinamización cultural y turística, para apoyar al deporte, para fomentar la cultura o para mejorar los servicios municipales, la limpieza, los caminos o los entornos rurales.



Así como para luchar contra la despoblación, ya que el principal volumen de ahorros “está en los pequeños municipios” de la región, por lo que ese dinero debería “destinarse a combatir la despoblación y no a que Sánchez se lo pueda llevar por la vía de la incautación”.



Por su parte, el vicepresidente de la FEMP-CLM y alcalde de Membrilla (Ciudad Real), Manuel Borja, ha lamentado que ayer se perpetrara “quitar” los ahorros de los ayuntamientos, algo que “sorprendentemente” desde la FEMP-CLM en su Comité Ejecutivo y en el Consejo Territorial, todos los alcaldes, tanto del PP como de otros partidos políticos, “votábamos en contra de todo lo que ayer se aprobó”.



Esta decisión a nivel nacional, ha recordado Borja, se aprobó con el voto de calidad del presidente de la FEMP, Abel Caballero (alcalde de Vigo), y únicamente con el voto favorable de los alcaldes socialistas, por lo que “todo esto ha sido perpetrado por el Gobierno de España”.



Por ello, ha defendido que el manifiesto entregado hoy en el Palacio de Fuensalida insta a Page a que defienda a los alcaldes castellano-manchegos y haga lo contrario que durante la pandemia, cuando dijo que los ayuntamientos solo habían dejado de limpiar las calles y cerrado parques. Al igual que ha solicitado que el resto de los alcaldes de la región “levanten su voz”, ya que ayer la presidenta de la FEMP-CLM, Agustina García Élez (alcaldesa de Talavera de la Reina), decía que este “era un buen acuerdo para los ayuntamientos”, cuando “es todo lo contrario”.



Por último, el vicesecretario de Política Territorial del PP-CLM y alcalde de Gálvez (Toledo), Manuel Fernández-Lázaro, ha aseverado que en sus 25 años como primer edil de este municipio toledano “no he visto nunca un ataque tan grande a la administración local”, ya que se trata de un ataque “a la España vaciada que ahora va a ser la España robada”.



Así, ha reiterado que los alcaldes de la región deben “alzar la voz y no dejar que les roben el dinero de sus vecinos”. “Espero que Page se ponga a favor de los ayuntamientos de Castilla-La Mancha, se adhiera al manifiesto y todos los alcaldes se unan para parar esta tropelía del Gobierno de Sánchez”.