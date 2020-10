El Programa ‘Garantía+52’ que dará cobertura a más de un millar de desempleados en la región

Así lo ha planteado García-Page en Albacete, donde ha clausurado el Encuentro Empresarial ‘Hacia una recuperación económica en España y en Europa’ que, convocado por el Gobierno regional, ha permitido abordar con los empresarios y sindicatos de esta provincia la futura distribución de los fondos europeos para hacer frente a la reconstrucción económica y social de los Estados miembros en el contexto de la pandemia. En este contexto, ha apuntado que el Programa Garantía+52 “es un ingreso que beneficia al conjunto de la región” y ha precisado que “por cada peseta que pongamos en ayudas de este tipo, el Estado tiene que poner cuatro o cinco”.



En este foro, el jefe del Ejecutivo castellano-manchego ha valorado que “la respuesta que ha dado España a este momento de dolor es infinitamente más anestésica que en otros momentos de crisis” y ha reconocido que la actitud de la Unión Europea “nos ha hecho volver a confiar en Europa, a muchos”. En este marco, García-Page ha subrayado que “lo que queremos no es volver al punto de partida de antes del Covid” y ha mostrado su confianza en que, “si podemos, en algunas cosas vamos a salir mejor y reforzados”, ha concluido. “Tenemos una sensación de optimismo latente”, ha apostillado ante buena parte del tejido empresarial de la provincia de Albacete, a la que ha calificado como “abierta, muy competitiva y muy emprendedora”, y al que ha trasladado estas “medidas excepcionales” frente a “problemas excepcionales” originados por la pandemia.



Frenar al coronavirus, al margen de ideologías



El presidente autonómico ha defendido que el coronavirus “no debe ser un problema ideológico” y ha asegurado que la decisión de perimetrar las autonomías la están tomando, sin distinción, “en muchas comunidades autónomas, dirigentes del PSOE, dirigentes del PP, dirigentes nacionalistas, dirigentes de partidos regionalistas”, ha recordado.



Asimismo, García-Page se ha preguntado por qué se plantea que es útil “cerrar el país” y no lo es, para algunos dirigentes regionales, “perimetrar y cerrar comunidades autónomas”. A este respecto, el mandatario castellano-manchego ha sostenido que “es la misma lógica, es la de evitar la movilidad del virus” y ha considerado que “no hay que ver las cosas en función de qué partido decide, sino de si son o no coherentes con lo que dicen los expertos”, ha sentenciado.



En este punto, el presidente García-Page ha reclamado que “el mensaje que está emitiendo el presidente de la Comunidad de Andalucía, del PP, y de la Comunidad vecina de Murcia, sea el mismo que el de la Comunidad de Madrid, que son del mismo partido”. Además, en referencia a la reunión mantenida ayer, en Ávila, con los presidentes autonómicos de Castilla y León y Madrid, y ha reconocido que “salí con una idea y me he levantado con otra” y “creo que Mañueco pensaba lo mismo, por lo que estuvimos hablando”, ha proseguido en referencia a su homólogo castellanoleonés.



“Las decisiones son duras, pero todas van encaminadas a proteger la vida y la salud de la gente”, ha sentenciado el presidente regional que ha analizado la paradoja madrileña planteando que “confinar un barrio vale, catorce días, ¿pero confinar una autonomía no?”, se ha preguntado. Al respecto, García-Page ha calificado como “inentendible” esta posición porque no se corresponde con el comportamiento del virus”, ha explicado.



Durante este encuentro con empresarios y sindicatos albaceteños, el primero de los cinco de índole provincial que se celebrarán en las próximas fechas, para fijar los criterios de cara a una óptima distribución y aprovechamiento de los fondos europeos, el jefe del Gobierno autonómico ha estado acompañado por miembros de su Gobierno como el vicepresidente del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro; y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.