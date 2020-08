El Sindicato Médico advierte del colapso en la Atención Primaria y Atención Hospitalaria

CESM considera absolutamente necesario que la Atención Primaria vea aumentado su personal durante la pandemia, y especialmente durante este periodo estival e inicio del otoño, en el que se anuncia una segunda oleada que ya ha comenzado a colapsar los Centros de Salud. Nuestros compañeros siguen al pie del cañón, en primera línea, con crisis de agotamiento, ansiedad y burnout, siendo los mismos que durante los meses de marzo y abril sufrieron escasez de recursos tanto humanos como materiales, con falta de EPIs, falta de test, falta de instrucciones claras de organización, falta de comunicación con los distintos niveles organizativos… etc.

Hace dos meses ya exigían del SESCAM que los Centros de Salud dispusieran de todos los sustitutos necesarios para la asistencia de los usuarios, "pues no es de recibo que en una situación como ésta el gobierno regional escatime con las contrataciones necesarias, tanto para la asistencia habitual que se ve incrementada durante el verano, especialmente en el medio rural, como para la detección, rastreo, tratamiento y seguimiento de los pacientes de COVID-19. Esta medida ha incrementado considerablemente las agendas médicas, al tener que hacerse cargo el Equipo A.P., del control y seguimiento de los nuevos contagiados por encima de su cupo", señalan.

En Atención Hospitalaria se han aumentado también las consultas por vía telefónica, pero los pacientes desean ser valorados en consulta, acudiendo sin tener cita presencial, con la consiguiente carga asistencial y aumento de pacientes en salas de espera, que era precisamente lo que se quería evitar.

Además indican que "el Servicio de Salud debe atender de manera inmediata las demandas que puedan surgir de sustitutos en cada uno de los Equipos de Atención Primaria y aplicar, sin restricciones, las instrucciones para jornadas de tarde pactadas con nuestro Sindicato CESM. Por otra parte, es inexplicable que no se haya permitido este año hacer dichas sustituciones al personal PEAC que así lo desee, tal y como se ha hecho en años anteriores".

"La situación es lo suficientemente grave como para que no se escatimen recursos en el primer nivel asistencial, cuya importancia para afrontar la pandemia se ha puesto de manifiesto durante el periodo inicial de la misma. Baste recordar los más de 60 sanitarios fallecidos en el desempeño de su labor asistencial, así como los más de 50.000 sanitarios contagiados, muchos de ellos con secuelas. No podemos volver a afrontar situaciones tan dramáticas como las vividas en los meses anteriores" concluyen, advirtiendo que "ya no es justificable la improvisación" e instan al SESCAM a mantener el diálogo necesario por el bien de todos y tomar las medidas antes referidas.