Elvira Ongil y Adela Burgos, creadoras de Contrapicado Films, reconocidas en el 8M

La consejera de Igualdad ha destacado que hombres y mujeres tienen cada vez vidas más parecidas, prácticamente iguales en muchos aspectos, pero aún quedan barreras por vencer y metas por conquistar y, en ese sentido, “el objetivo de esta campaña es acercar el mensaje feminista y la lucha por la igualdad al conjunto de la población, sin enfrentarnos a nadie”.

Fernández ha destacado que se trata de una campaña muy didáctica con la que ejemplarizar que las mujeres simplemente quieren conquistar las mismas cosas de responsabilidad y de poder que los hombres, “no usurpar ningún privilegio, posición o espacio sino compartirlo en igualdad porque además de lo justo, lo inteligente es incorporar el talento femenino de la población”.

En resumen, con esta campaña se pretende implicar al conjunto de la sociedad “para reducir el espacio de quienes intentan contrarrestar la lucha por la igualdad, que en definitiva es una lucha por la justicia y por conseguir una democracia mucho más plena”.

En cuanto al acto institucional, se celebrará el día 7 con el fin de no interferir en las movilizaciones feministas y tendrá lugar en el Teatro Palenque de Talavera de la Reina con la asistencia de unas 600 personas.

Además, la tarde previa, a las 19:00 horas, el Teatro Victoria acogerá la obra de teatro ‘Emilia’, una representación que muestra la lucha de una mujer, Emilia Pardo Bazán, que, en las postrimerías del siglo XIX, se empecinó en ser ella misma, en conducirse de acuerdo con sus deseos y voluntad de escribir y participar en la vida pública. Esta obra fue Premio Max 2018 a Mejor Actriz Protagonista y finalista en los Premios Max 2018 a Mejor Autoría Teatral.

Reconocimientos 2022

En el acto del 7 de marzo, el Gobierno de Castilla-La Mancha otorgará reconocimientos a seis mujeres que destacan en distintos ámbitos y que sirven como ejemplo y referentes, “espejos donde mirarnos y ser conscientes, a través de las vidas de otras, de que somos capaces de ocupar todos los espacios que nos podamos proponer”, en palabras de la consejera.

El apoyo constante e infatigable a las mujeres que sufren cáncer, los logros extraordinarios en el deporte, la creación cinematográfica, entendida no solo como un arte sino como un compromiso social, y también el compromiso y la valentía de las jóvenes ganaderas son las áreas de trabajo en las que sobresalen, sus logros y el compromiso de las seis castellanomanchegas que reconocerá este año el Gobierno que preside Emiliano García-Page.

Las reconocidas son Mª Llanos Sánchez Serrano, presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de mama y ginecológico de Albacete (AMAC) desde el año 2012; Alba María Marchante Aragonés, joven ganadera natural de Herencia (Ciudad Real) que trabaja y saca adelante una explotación ganadera extensiva en Alcázar de San Juan; Mónica Plaza Vázquez, conquense apasionada del motor que lleva compitiendo como copiloto de rallyes todo terreno desde 2015 y que en el 2021 se estrenó como piloto en el campeonato de España de Rallyes Todo Terreno; Elvira Ongil y Adela Burgos, de Guadalajara, creadoras de Contrapicado Films, una productora que destaca por su compromiso social y la parakarateka toledana Isabel Fernández, bicampeona del mundo de Parakárate y tricampeona de España.

Además de estos reconocimientos, se entregará el Premio a las Buenas Prácticas en igualdad de género y contra la violencia machista al Centro de la Mujer de Manzanares por su Exposición ‘Mujeres X Mujeres’.

Elvira Ongil y Adela Burgos, creadoras de Contrapicado Films (Guadalajara)

Elvira estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid y realizó un Postgrado en Perspectiva de Género en las Industrias Culturales en la misma universidad. Complementó su formación en cine en distintas escuelas. Por su parte, Elvira estudió Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones especializada en Sonido e Imagen en la Politécnica de Madrid, y también cursó el Postgrado en Perspectiva de Género en las Industrias Culturales en la Universidad Complutense de Madrid, completando su formación con diversos cursos.

A ambas les une su pasión por el cine y las producciones audiovisuales, pero no solo eso, todas sus actividades tienen en común unos principios claros que entienden estas artes, no solo como medio artístico, sino como una herramienta social, un vehículo para trasmitir ideas, llegar hasta otras personas, mostrar nuestras realidades o descubrir otras. Desde que crearon Contrapicado Films en 2010, no han parado de realizar actividades para todo tipo de público en tres ramas principales: la producción, la difusión y la formación. De ambas, Fernández ha destacado su “compromiso social y con la igualdad”.

Premio Internacional ‘Luisa de Medrano’ a Carmen Calvo y Cooperativas Agroalimentarias

Cabe recordar que el acto institucional del Día de las Mujeres también acogerá la entrega del Premio Internacional ‘Luisa de Medrano’ que convoca la Consejería de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer, para visibilizar la contribución de personas y organizaciones a la igualdad de género, y que en su sexta edición ha recaído en Carmen Calvo en la Categoría de ‘Trayectoria personal’ y en Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha en la de ‘Entidad’.