Escudero recomienda planificar las compras durante la Semana Santa

De esta forma, lo ha indicado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, en la rueda de prensa ofrecida este miércoles en Toledo, añadiendo que con este acuerdo, aunque no afecte a pequeños comercios de proximidad, "desde el Gobierno regional queremos contribuir a sensibilizar a toda la población de Castilla-La Mancha en la necesidad de planificar las compras durante las fechas de Semana Santa, porque ésta es la mejor oportunidad de hacer un consumo responsable y de agradecer a todo el sector de la distribución comercial su importante trabajo en estas fechas".



"Con una compra ordenada y no compulsiva podremos contribuir además a que el personal de la distribución y venta pueda tener el descanso que merece en estos días y también para aprovechar que los establecimientos comerciales dispongan del tiempo preciso para realizar, si es necesario, tareas de mantenimiento o desinfección, ya que hoy es una prioridad reducir la curva de contagio y estos cuatro días pueden ayudar mucho, según la autoridades sanitarias", ha asegurado Escudero.



Además, ha añadido, "la planificación en las compras es beneficiosa para nuestras necesidades y presupuesto, sin necesidad de almacenar porque el abastecimiento está asegurado y contribuir a reducir el desperdicio alimentario, como una de las obligaciones en materia de corresponsabilidad de las personas consumidoras", y como se recoge la Ley 3/2019 de 22 de marzo.



En este contexto, ha recordado no olvidar que durante las compras, se deben respetar las indicaciones que hagan los empleados de los establecimientos para reducir la exposición a riesgos de contagio. Además se debe evitar saturar innecesariamente los servicios de reparto a domicilio "ya que son imprescindibles para personas con movilidad reducida", ha dicho.



CMMPlay colabora en el Programa 'La Educación Ambiental también se queda en casa'



Por otra parte, también de cara a los días festivos de la Semana Santa, ha explicado el acuerdo alcanzado con la plataforma de contenidos digitales del ente público Castilla-La Mancha Media, CMMPlay, para acoger parte de los talleres y videotutoriales que forman parte del Programa 'La Educación Ambiental se queda en casa', que también podrán verse en abierto en la televisión CMMedia, los sábados a través del programa de contenido educativo 'Educate en casa'.



Como ha indicado el consejero, la plataforma de contenidos digitales CMMPlay, se ha convertido estos días de confinamiento en una auténtica lanzadera de propuestas educativas, sanitarias y de ocio para todas las edades y nos pareció interesante la colaboración en estas fechas tan señaladas de Semana Santa donde habrá más tiempo para jugar y aprender con los más pequeños, principal objetivo que persigue nuestro programa.



Escudero ha recordado que este programa online novedoso, lanzado este mismo lunes desde la Consejería de Desarrollo Sostenible, que ha contado con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a través de su Portal de Educación, "pretende enseñar y enriquecer la oferta de actividades educativas y de ocio para estos días y especialmente dedicarlo al medio ambiente para ayudar a los más pequeños y sus familias a conocer y valorar nuestro entorno, jugar y aprender de qué manera podemos contribuir activamente a su conservación y realizar visitas virtuales de los espacios naturales protegidos de la región".



De esta forma, ya se pueden disfrutar de los primeros vídeos de Educación Ambiental en el canal 'Conocimiento', accediendo a los contenidos en la pestaña 'Edúcate en casa', en el enlace: https://www.cmmplay.es/conocimiento/educate-en-casa, en concreto, los talleres de Huellas de animales y Germinación de Semillas, a los que se irán sumando otros las próximas semanas. Unos vídeos formativos para toda la familia que, también se podrán disfrutar en la programación de la televisión CMM en abierto, en concreto, en la franja horaria de 9:00 a 11:00 horas, los próximos sábados, comenzando el día 18 de abril.