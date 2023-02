Escudero satisfecho con la Ley de Bienestar Animal al excluir los perros de caza

“Desde Castilla-La Mancha hemos defendido siempre una posición que no aleja a ningún sector y es de sentido común -ha dicho Escudero-, pues el sector cinegético para esta región y para la economía de las zonas rurales es muy importante. Y por ello, era necesario dejar fuera a los perros de caza, los perros auxiliares y a las realas”, ha insistido.

Escudero ha señalado que “el sector cinegético sabe que puede confiar en este Gobierno regional pues lo hemos defendido sin sectarismos ni prejuicios de ningún tipo”, añadiendo que “para legislar hay que conocer el territorio, trabajar en el día a día con el conjunto de la sociedad y es lo que nos ha llevado a defender al sector cinegético que viene haciendo una labor positiva en nuestra región” y con el que “colaboramos para hacer una gestión cinegética sostenible”.

El consejero ha añadido que “es posible conciliar el bienestar animal con la práctica cinegética y un ejemplo es Castilla-La Mancha, que aprobó en esta legislatura su propia Ley de Bienestar Animal que ha sido puesta como modelo a nivel nacional”.

Como ha destacado, “las palabras de la propia ministra Belarra y de algunos diputados reconocen que no es una posición radical, si no sensata”, señalando “que a veces se legisla desde el asfalto y desde despachos sin conocer el territorio, ni la realidad. Aquí no pecamos de ello, y es lo que nos ha llevado a defenderlo. Estamos en el día a día trabajando con los sectores y con el sector cinegético hemos sido un aliado”.

Así ha recordado que, en esta legislatura, entre otras medidas, “este Gobierno ha bonificado las tasas para la caza a los residentes en la Comunidad Autónoma, se han recuperado los cotos sociales que eliminó el PP, y que tan importante son para nuestros pueblos dinamizando las zonas rurales, pero además tienen un papel relevante en materia de gestión natural”.