Esta semana, los equipos de rastreo han realizado 10.000 PCR

“Unos datos esperanzadores que dan confianza pero que no deben llevar a conductas poco prudentes porque la prudencia individual y colectiva es la mejor aliada contra el coronavirus”. Así lo ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional Blanca Fernández, que ha comparecido para dar cuenta de la situación sanitaria en la región.



Respecto a la manera de afrontar las nuevas fases y de recupera la movilidad, la portavoz del Gobierno ha apelado una vez más a hacerlo “con mucha prudencia porque por encima de cualquier otra consideración está la salud de la ciudadanía”.



Blanca Fernández ha señalado que Cuenca y Guadalajara entrarán en fase 2 el próximo lunes y que el Gobierno regional solicitará el cambio de fase para Albacete, Ciudad Real y Toledo la próxima semana. Una decisión tomada “con criterios de prudencia y sabiendo que podemos afrontar ese pequeño paso hacia adelante” porque los datos asistenciales, epidemiológicos y los que aportan los equipos de rastreo así lo indican.



En cualquier caso, ha dejado muy claro que este proceso “no es una carrera” sino que la sociedad española debe salir de esta crisis sanitaria desde la unidad de acción: “de la crisis sanitaria tenemos que salir juntos. España es el país, la ciudadanía española es la que nos importa y cada comunidad autónoma tiene que hacer bien su tarea porque las decisiones que se tomen en Castilla-La mancha afectarán a las comunidades autónomas limítrofes y viceversa. Por eso la unidad de acción y la continuidad del estado de alarma que produce esa unidad de acción es imprescindible más que nunca para evitar un rebrote”, ha explicado.



En cualquier caso, ha dicho la consejera, “la economía no puede competir con la vida” porque la economía solo se podrá recuperar si se controla la pandemia desde el punto de vista sanitario, “si la salud y la vida están protegidas” y en ese sentido, la recuperación sanitaria permitirá avanzar en la económica.



10.000 PCR realizadas por los equipos de rastreo



Por lo que respecta a los equipos de rastreo en lo que en la última semana han realizado 10.000 PCR cuyo análisis indica que apenas entre el 3 y el 4 por ciento de las personas a las que se les ha realizado son positivas por COVID-19. Otro dato “esperanzador” ya que, en el peor momento de la pandemia, entre finales de marzo principios de abril, este porcentaje se situaba en torno al 40 por ciento.



En ese sentido, Blanca Fernández ha vuelto a subrayar la importancia de los equipos de rastreo para detectar posibles casos y localizar sus contactos para evaluar su situación clínica y tomar las decisiones oportunas.



Sin fallecimientos en tres provincias



En las últimas 24 horas no se ha registrado ningún fallecimiento en Albacete y por tercer día consecutivo tampoco ha habido en Cuenca y Guadalajara, “un dato esperanzador porque las personas no somos números”. En este sentido, la portavoz ha insistido en la necesidad de mantener la “prudencia y la unidad” para evitar un posible rebrote.



En cuanto a la flexibilización de las franjas horarias para municipios menores de 10.000 habitantes, en Castilla-La Mancha ha aliviado bastante la situación porque más del 90 por ciento de los municipios de la comunidad tienen menos de 10.000 habitantes, por lo que aproximadamente la mitad de la población tiene plena libertad para salir, pasear, hacer deporte, salir con sus personas mayores o con menores.



Sin embargo, esta flexibilización no debe llevar a una relajación de las medidas de seguridad “porque el virus sigue estando aquí” y por tanto es muy importante respetar las normas. Y es que según los datos que ha aportado la portavoz, se estima que entre un 20 y un 30 por ciento de la población que ha tenido la enfermedad no ha desarrollado síntomas, pero sí pueden contagiar, de ahí la importancia de avanzar en las fases de la desescalada con prudencia y responsabilidad. “Esta debe ser la actitud hasta que exista una vacuna o tratamientos que curen definitivamente la COVID-19”, ha concluido.