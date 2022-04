García-Page destaca el liderazgo de Castilla-La Mancha en el espacio aeronáutico europeo

Emiliano García-Page hacía estas declaraciones esta mañana en el inicio de las obras del Hub logístico de Airbus en el Parque Logístico y Aeronáutico de Albacete que va a “consolidar el espacio aéreo de Albacete en Europa”, ha apuntado. En este contexto, se ha mostrado contundente al aseverar que “la de hoy no es una inauguración más” y ha depositado en el “empeño” del ex ministro de Defensa del Gobierno de España, José Bono, el afán de que este Hub resida en la capital albacetense. Si bien, ha añadido “hubo gente que trabajó sin descanso para que estas instalaciones se fueran a Getafe (Madrid)”.



“A efectos políticos, ésta ha sido una muy buena decisión”, ha rubricado el mandatario regional, gracias a cuya gestión más de 133 empresas de capital internacional han elegido Castilla-La Mancha para su ubicación en España. “Y tenemos otras 28 en cartera”, ha añadido. Así, ha destacado la importancia de una marca como Airbus, que va a generar medio millar de empleos, entre directos e indirectos, y que va a servir como polo de atracción de otras tantas empresas.



Sin mascarilla obligatoria



El presidente de Castilla-La Mancha, que ha estado acompañado en este inicio de obras por el alcalde de la ciudad, Emilio Sáez, y por el consejero de Fomento, Ignacio Hernando, entre otras autoridades civiles y responsables empresariales de la multinacional Airbus, ha querido tener un gesto de agradecimiento a toda la sociedad castellanomanchega en particular, y española en general, “ante su comportamiento para hacer frente a la pandemia”.



García-Page ha brindado por el primer día sin el uso obligatorio de mascarillas, pero no ha olvidado a los más de 7.000 fallecidos que ha perdido Castilla-La Mancha víctimas de esta fatídica pandemia, que “es de las cosas más dolorosas que me llevaré a nivel personal, y a la tumba, con mucho trastorno”, ha destacado. “Esto no es una decisión política, se debe al comportamiento extraordinario de los españoles y españolas, cumpliendo las normas mucho mejor de lo que harían en Holanda o en Alemania”, ha aseverado.



“Estamos en un momento de normalización al que hemos llegado gracias al consenso y al esfuerzo de todos”, ha manifestado. El presidente de Castilla-La Mancha ha aprovechado la ocasión para referirse a la actuación de las administraciones en la contratación de material sanitario en los momentos más duros de la Covid-19 y ha recordado que dio orden al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, de “revisar todo lo que contratábamos; se revisaba y se intervenía, y hemos hecho procesos de control posterior”, ha asegurado.



Así mismo, ha puesto de manifiesto la ejemplaridad de la mayoría de las administraciones regionales y locales del país a este respecto, “aunque alguna haya hecho las cosas mal”, ha matizado.