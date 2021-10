García-Page pide recuperar un “espacio de convivencia”

Asimismo, ha advertido que hay que recuperar el “espacio de convivencia” y garantizar que en ningún momento “los independentistas van a conseguir decidir por ellos mismos, ni con acuerdo ni sin él, eso va a requerir siempre de la autorización constitucional”, y se ha mostrado convencido de que “las autonomías ayudamos a que el independentismo no sea una opción sangrante en la educación, en la sanidad y en los servicios sociales”.

La situación general de la Comunidad Autónoma, el desarrollo y futuro de ésta tras la pandemia de la Covid’19 han centrado la intervención del jefe del Ejecutivo regional en la primera intervención del Debate. Así, ha asegurado que “hay una forma de ser y entender las cosas que nos obliga a ser educados, a dialogar, a escuchar al otro, no sé si es la esencia del Quijote, pero sí que hay un método de Castilla-La Mancha”, ha apuntado García-Page, que ha centrado ese método en el diálogo, trabajar por las prioridades de la región y la moderación.

Sobre la manera en la que esta región está recuperándose frente a la Covid’19, ha explicado que Castilla-La Mancha es “con mucha diferencia” la que más dinero ha puesto en sanidad y en recursos socio sanitarios de toda España. “Hemos tomado todas las medidas para cuidar de la salud de nuestra gente que nos ha permitido la Constitución y las leyes”, ha explicado, al tiempo que ha enumerado cantidades tales como 700 millones de euros dedicados a gasto socio sanitario, 9.000 profesionales contratados o los 433 puestos para pacientes críticos con respiración asistida. “Y hemos sido la única comunidad autónoma que ha aprobado una Ley de Reserva Estrategia de material preventivo”, ha recordado.

En alusión al sistema de vacunación, ha hecho especial hincapié en la inoculación de la tercera dosis en los mayores de 65, una iniciativa nacional que se llevará a cabo a instancias de Castilla-La Mancha. En definitiva, cerca de 1.000 millones de euros de inversión en el ámbito de infraestructuras hospitalarias desde 2015.

“Básicamente en sanidad gastamos diez millones de euros todos los días”, ha manifestado el presidente de Castilla-La Mancha, que ha explicado que en 2021 el presupuesto creció un 22%, tres veces por encima de la media de la Comunidad Autónoma en el año “más duro” y en el que más dinero había que poner en la sanidad.

“Mi deuda personal como presidente y como ciudadano con la profesión sanitaria es inmensa, de por vida”, ha dicho el presidente, que ha arrancado su intervención señalando que hoy no ha habido fallecidos por la Covid’19 en la región y ha recordado con respeto y cariño a los familiares de los fallecidos a causa de esta enfermedad.

La región que más ha ayudado a los empresarios

“La crisis ha venido como consecuencia de un virus”, ha asegurado García-Page convencido de que una de las potencialidades y de los atractivos de esta región para la atracción empresarial es la estabilidad social y políticas. Así, ha recordado que “dos de cada tres iniciativas parlamentarias que se han suscitado en esta Legislatura han conseguido apoyo más allá de la mayoría absoluta del PSOE en la Cámara”. También, y como cualidad, ha destacado un “Gobierno decente, comprometido y muy trabajador”, un Ejecutivo que “aprobó el primer Código Ético de cargos públicos” a nivel nacional mientras otras regiones no dan “ni un sólo paso”.

Por ello, para el presidente de Gobierno regional uno de los ejes de la recuperación es seguir siendo de las regiones que más empresas atraen de fuera, así como seguir priorizando la creación de empleo y mejorando las tasas de actividad en jóvenes y mujeres, y con los planes de empleo. El liderazgo en las exportaciones y los buenos resultados en turismo, son notables muestras del esfuerzo que está haciendo la región por su óptimo desarrollo y crecimiento.

García-Page ha destacado los dos acuerdos de reconstrucción rubricados con los agentes sociales de la región y con los partidos con representación parlamentaria. “Tengo que agradecer que se haya reconocido en público, por parte de la patronal, que ésta sea la región que más ha ayudado a los empresarios”. A este respecto, ha recordado los 345 millones de euros en ayudas directas para pymes y autónomos, o los más de 50.000 beneficiarios de ayudas directas, así como que ésta región haya sido la primera del país en firmar el acuerdo con el Ministerio para recibir los fondos.

“Hemos tenido el dato de PIB más alto de nuestra historia. No hemos ido a menos, al revés”, ha continuado García-Page, que ha explicado que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma que más crece desde 2015 en PIB per cápita y la tercera con mayor índice de confianza empresarial. “Durante muchos trimestres somos los primeros, de 25 trimestres, 24 hemos estado en el pódium”, se ha felicitado.

“Somos la región con menor impacto de las consecuencias de la Covid’19 en nuestra economía”, ha asegurado, reconociendo ese logro en toda la sociedad. También ha subrayado que se han recuperado siete de cada diez empresas de la que cerraron en la época de Cospedal, o que de los 140.000 ciudadanos que estaban en ERTE en esta región, ahora hay 5.050.

Mejor que antes de la pandemia

El presidente del Gobierno regional ha sacado a colación los buenos datos de empleo registrado en la región, alegando que “estamos en una tendencia positiva, por encima de la media nacional y creo que en el ámbito del empleo hay mucho de lo que podemos presumir y también algunas cosas que podemos mejorar”, y ha aprovechado para invitar a los grupos parlamentarios en la oposición a que hagan propuestas.

Emiliano García Page ha asegurado que el lema común de su Gobierno cuando se presentó esta pandemia fue “abordar esta crisis de una manera totalmente contraria a como se abordó la anterior”.

Asimismo, ha garantizado que el Ejecutivo que preside va cumplir con los mecanismos de control y rigor presupuestario. En este ámbito y tras algo más de media legislatura, ha asegurado que se ha cumplido el 50% de lo prometido en el Debate de Investidura y se ha comprometido que en los dos años que quedan “se siga la misma estrategia, priorizando a jóvenes, mujeres y personas en situación más vulnerable”.

Invertimos más en Educación que el resto

En el ámbito de la Educación, el presidente García-Page ha indicado que hemos pasado de ser la región que más se recortó, a ser en la que más se está invirtiendo al respecto. “Aquí sí que nos jugamos el futuro porque la guerra de fondo se gana en las aulas, las ganan los maestros, docentes y padres y madres”, ha opinado.

En este apartado, ha indicado que en Castilla-La Mancha hay 25 nuevos centros, 192 millones de euros más en inversión desde 2015; 1.300 actuaciones de reforma y “en algún caso hemos terminado obras que se quedaron sin terminar hace 6 o 7 años”. Igualmente se ha referido a las 32 escuelas rurales abiertas, las 195 aulas matinales, 42 más que en 2015, o los 421 comedores escolares, 101 más que cuando llegó al Gobierno.

Defender los intereses hídricos de Castilla-La Mancha

“Si algo reconozco a mi formación política es que tengo nivel de autonomía respecto de las consignas brutal”, ha referido, al tiempo que ha argumentado que “no me preocupa que haya una ministra que vaya a Levante a decir que no saben qué hacer con el trasvase, no me importa porque sé lo que les voy a decir”.

Así mismo, ha advertido que cada vez que el señor Casado va a Levante, “el nivel de desprecio es tremendo y me duele y si no tiemblan es peor”, en alusión a los diputados de la bancada popular. En su opinión, y a modo de conclusión, el presidente Emiliano García-Page ha señalado que “el partido que más se identifica con el regionalismo en Castilla-La Mancha somos los que gobernamos. Yo creo que no hay discusión ninguna”, ha rubricado.