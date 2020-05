Guadalajara incrementa hasta 7 sus nuevos casos de coronavirus y un nuevo fallecido

La provincia de Guadalajara registra hoy, 18 de mayo 7 nuevos casos de positivos por coronavirus con PCR, que son 2 más que ayer y la cifra alta desde que el pasado 10 de mayo la Junta empezara a dar la cifra de positivos solo por PCR. Es además la segunda más alta de la región tras Ciudad Real con 15. Con esto Guadalajara suma ya 1273 casos positivos por PCR. Sólo hay un nuevo fallecimientos y un total de 252 acumulados. Además se registra una nueva hospitalización y sube a 37. Hoy la Junta no ofrece datos de altas epidemiológicas. Además hay otro dato negativo y es que en los centros socio sanitario afectados por coronavirus, aparecen dos nuevos en Guadalajara. En cuanto a los fallecimientos en Centros sociosanitarios, hay hoy, sin explicación, cinco fallecimientos menos, algo que no es posible y si se trata de una corrección la Junta no lo advierte.