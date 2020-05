Los casos confirmados por PCR son los que tienen en cuenta el Ministerio de Sanidad para la desescalada y Guadalajara no registra hoy ningún caso nuevo.

Guadalajara no tiene hoy ningún caso nuevo confirmado por PCR ni fallecidos

La provincia de Guadalajara no registra hoy, 4 de mayo, ningún caso positivo confirmado nuevo por PCR, según ha confirmado el director general de Salud Pública, Juan Camacho. Es la única provincia que no tiene ningún caso con PCR confirmado, que son los que tiene en cuenta el Ministerio de Sanidad para el avance de la pandemia y la desescalada. Por test rápidos si hay 58 casos confirmados en Guadalajara. Pero además Guadalajara tampoco registra ningún fallecido en las últimas 24 horas, y esto ocurre por primera vez desde el 22 de marzo, cuando se registraron los primeros fallecidos en Guadalajara, siendo Guadalajara la última provincia en registrar fallecidos y la primera en no tenerlos. La suma total de fallecidos se mantiene así en Guadalajara en 225. Sí hay dos nuevas hospitalizaciones, para sumar 70 y las altas epidemiológicas se mantienen en 348.