Guadalajara registra 6 nuevos casos con coronavirus y un nuevo fallecido

Y hay que recordar que el Ministerio de Sanidad, considera un brote un episodio en el cual surgen tres o más personas confirmadas de Covid-19 que están relacionadas, en el mismo momento o lugar. También consideraría un brote un caso producido en una residencia. Pero en relación a los brotes declarados en Castilla-La Mancha, la Junta solo cita tres: el de Socuéllamos, donde siguen siendo 48 los casos confirmados; el la carretera de las Peñas, de Albacete, con 30 positivos; y el de la localidad toledana de Corral de Almaguer con 27 positivos.

Así las cosas los únicos datos oficiales para Guadalajara difundidos hoy, 28 de julio, por el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, nos dicen que hay 6 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas detectados a través de PCR, que son 4 más que ayer, pero que no sabemos si quiera si corresponden al "brote no brote" de Marchamalo, a otro o hay que seguir pensando en casos individualizados hasta que algún alcalde nos demuestre lo contrario. Igual que la Junta no comunicó, ni confirmó el caso "importado" en Chera, aunque aquí era más lógico pues solo había 2 positivos. Con ello Guadalajara ya suma 1.532 casos acumulados desde el inicio de la pandemia.

Tampoco sabemos qué pensar de esas 6 hospitalizaciones que notifica en Guadalajara, 3 menos que ayer, porque no hay explicaciones. No sabemos si hay nuevas hospitalizaciones, ni si hay altas (los datos de las altas que se dan son altas epidemiológicas, que no necesariamente están hospitalizados, y estas son 802, 4 más que ayer), ni si hay fallecidos en el Hospital. Si nos dicen que hay un nuevo fallecido en Guadalajara en las últimas 24 horas, después de una semana sin fallecimientos, pero no el contexto de dicho fallecimiento. Ya suma Guadalajara 263 fallecimientos.

Y en cuanto a los Centros Socionatarios todavía la información es menos. Ni datos provinciales, ni variaciones que nos permitan conocer la situación real en estos momentos. Este medio lleva preguntado desde hace semanas por cuantas residencias siguen afectadas en Guadalajara, es decir cuántas tienen casos activos y cuántos casos. La respuesta es que es información sensible. Así que solo sabemos que 38 centros sociosanitarios de Guadalajara han tenido algún caso confirmado por infección de coronavirus. Y que toda la región hoy no hay nuevos casos positivos en los centros sociosanitarios, que acumulan ya 7.413 casos, y solo se incrementa en uno los fallecidos, que ya suman 1.340.

De los 34 nuevos casos en toda Castilla-La Mancha, 11 son en la provincia de Albacete, 8 en la de Toledo, 6 en la de Guadalajara, 5 en la de Ciudad Real y 4 en la de Cuenca.

El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es 18.713. Por provincias, Ciudad Real acumula 7.346 casos, Toledo 4.303, Albacete 4.074, Guadalajara 1.532 y Cuenca 1.458.

El número de hospitalizados por COVID-19 en cama convencional es 35, que son 8 menos que ayer. Por provincias, Ciudad Real tiene 14 de estos pacientes, Toledo 7 , Guadalajara 7, Albacete 4 y 3 en Cuenca .

El número de pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos y que necesitan respirador es 9, los mismos que ayer, de ellos 4 en la provincia de Ciudad Real, 4 en Albacete y 1 en Toledo.

El número de altas acumuladas desde el inicio de la pandemia es 7.367. Por provincias, Ciudad Real acumula 2.227 altas, Toledo 2.175, Albacete 1.504, Guadalajara 802 y Cuenca 659.