Guadalajara registra el menor incremento de nuevos casos de la región, con 31 nuevos casos

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 351 casos positivos más por infección de coronavirus. 86 de estos nuevos casos han sido detectados a través de PCR y 265 a través los test rápidos. El total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia en Castilla-La Mancha asciende a 14.680.

De los 14.680 positivos confirmados en Castilla-La Mancha, Ciudad Real cuenta con 5.717 casos confirmados (154 más que ayer), Albacete con 3.575 (+ 32), Toledo con 3.193 (+ 95), Guadalajara con 1.226 (+31) y Cuenca con 969 (+39).

Mientras, el número de fallecimientos es de 1.755, que son 41 más que ayer. Por provincias, Ciudad Real acumula 659 defunciones (+12 en las últimas 24 horas), Toledo 454 (+12), Albacete 338 (+7), Guadalajara 157 (+3) y Cuenca 147 (+7).

Hay 106 hospitalizados menos en las últimas veinticuatro horas, para un total de 1.867 hospitalizados.

Por provincias, Ciudad Real tiene 636 (-27 que ayer), Toledo 534 (-315), Albacete 416 (-38), Guadalajara 178 (-67) y Cuenca 103 (-4).

El Complejo Hospitalario de Albacete tiene 311 hospitalizados, el Hospital de Almansa 19, el Hospital de Tomelloso 78, el Hospital de Manzanares 34, el Hospital de Guadalajara 178, el Hospital de Ciudad Real 236, el Hospital Nacional de Parapléjicos 2, el Hospital Mancha Centro 184, el Hospital de Villarrobledo 57, el Hospital de Talavera 111, el Hospital de Cuenca 103, el Hospital de Hellín 29, el Hospital de Puertollano 50, el Hospital de Valdepeñas 54 y el Hospital de Toledo 421.

Asimismo, 294 pacientes necesitan respirador, 10 pacientes menos que ayer. En total, 495 pacientes han pasado por las Unidades de Cuidados Intensivos en Castilla-La Mancha.

Hay 55 altas epidemiológicas más que ayer, hasta llegar a 2.998 altas.

Tasa de crecimiento de la pandemia por debajo de la media nacional

Castilla-La Mancha mejora mucho su tasa de crecimiento de la pandemia, con un -7,4%, sobre una media nacional de -5,4%, colocándose por vez primera por debajo de la media nacional, y su número reproductivo básico (R0) es el promedio de casos secundarios de una enfermedad causados por un caso primario, con un 0,72, sobre una media nacional de 0,82, según el Informe diario de la Red de Vigilancia Epidemiológica.

Siguen aumentando las residencias de mayores afectadas

Respecto a los centros sociosanitarios de la región, 212 cuentan con casos positivos, que son 4 más que ayer

59 de la provincia de Toledo (+3 que ayer), 55 de la provincia de Ciudad Real (igual que ayer), 35 de Guadalajara (+1), 34 de Cuenca (igual que ayer) y 29 de Albacete (igual que ayer).

Por otra parte, la Junta dice que ya son 2.678 los residentes de esos centros que han dado positivo en las analíticas realizadas para detectar el coronavirus, pero la cifra es la misma que ayer, cuando sin embargo, se reconocen más centros afectados.

En esta jornada la Junta tampoco da datos sobre el número de fallecidos en centros sociosanitarios de la región en nota de prensa, aunque si lo ha hecho la consejera Portavoz, Blanca Fernández en la rueda de prensa telemática, cifrando los fallecidos en residencias en 621. Son 93 fallecidos más desde el último dato facilitado en este sentido es del 11 de abril, hace cuatro días, pues entonces lo cifraba la Junta en 528 fallecimientos en centros sociosanitarios. Como el incremento de fallecimientos en estos cuatros últimos días en toda la región es de 275 fallecimientos más, se puede concluir que los fallecimientos en residencias acaparan el 34,19% del total regional que se puede comparar en los últimos cuatro días.

Sobre un total de unos 30.000 mayores en residencias de Castilla-La Mancha, la cifra de 621 fallecidos en residencias supone un 2,01%.

Sobre un total de 2.628 residentes con positivo, la cifras de los 621 fallecidos en residencias supone un 26,28%

Sobre un total de 1.755 fallecimientos registrados en Castilla-La Mancha, la cifra de 621 fallecidos en residencias supone un 35,3%.

El Ministerio de Sanidad solicitó recientemente a las comunidades autónomas información para complementar la situación sobre las residencias, datos que tendrían que estar disponibles desde el 8 de abril, a través de dos cortes semanales, los martes y viernes, y donde figurarían lo solo los fallecidos confirmados por prueba diagnóstica, sino también los sospechosos por diagnóstico clínico, detallado en el registro de defunción. Y aunque el Ministerio no ha facilitado todavía estos datos, argumentando que aún quedan comunidades por contabilizar, lo cierto es que desde distintas regiones ya se están avanzando por parte de sus responsables, tanto a nivel regional como provincial, como es el caso de Cataluña, Castilla y León, Madrid, Andalucía... No es así en el caso de Castilla-La Mancha, que no da datos al respecto desde hace cuatro días.