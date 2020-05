Guadalajara repunta en nuevos casos, con 58, y 1 solo fallecido

La provincia registra hoy, 10 de mayo, registra un repunte en el número de nuevos casos con 58 nuevos, más del doble que ayer y hoy no es el menor incremento de la región, como venía sucediendo, pues Toledo hoy registra 49 nuevos casos. Con un acumulado de 2.198 casos desde el inicio de la pandemia. Baja el número de fallecidos, al registrar solo 1 nuevo hoy, sobre un total de 238, que sigue siendo el más bajo regional. Así lo cifra la estadística, aunque el consejero ha dicho en la rueda de prensa que Guadalajara y Cuenca no han tenido fallecidos en las últimas 24 horas. Y es que el nuevo fallecido registra hoy en Guadalajara, no ha fallecido en las últimas 24 horas, sino que es un caso anterior de un fallecimiento una residencia, que ahora se confirma como positivos, según ha explicado después la Junta.