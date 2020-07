Guadalajara suma 6 nuevos casos con coronavirus en el fin de semana y baja a 3 las hospitalizaciones

Cuando en España se registran hoy, 20 de julio, un total de 201 brotes con 2.289 personas contagiadas, seguir diciendo que en la provincia de Guadalajara no hay brotes, no sabemos si es cuestión de suerte, pero desde luego es un dato para no bajar la guardia. Y es que a pesar de estar sin datos durante todo el fin de semana, los seis nuevos positivos que la Junta confirma para Guadalajara desde el pasado viernes, con un total de 52 nuevos casos en toda la región, es una buena noticia a mantener en el tiempo, máxime cuando no hay nuevos fallecidos y las hospitalizaciones vuelven a bajar de 5 a 3, todas en cama convencional en el Hospital de Guadalajara.