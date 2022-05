Guarinos defiende “la seguridad y la necesidad” de prolongar la vida útil de la Central Nuclear de Trillo





Así se ha pronunciado Guarinos en el Pleno de las Cortes Regionales, donde ha apuntado que Europa y el reto de países de nuestro entorno están presentando planes energéticos que combinan la energía nuclear con las renovables para convertir a sus países en independientes, o menos dependientes de otros, especialmente del gas ruso.



Mientras tanto, Guarinos ha criticado que España “permanezca de brazos cruzados”. Las políticas socialistas van a convertir a España “en una excepción que vamos a pagar en el recibo de la energía todos los españoles y con el apoyo de Emiliano García Page, también los castellanomanchegos”.



Durante su intervención, la vicepresidenta segunda de las Cortes ha aseverado que España “ha reaccionado tarde y mal”. Las medidas han sido tardías, insuficientes, improvisadas y claramente ineficientes para contener los precios de la energía”.



La vicepresidenta segunda de las Cortes ha recordado que el Partido Popular siempre ha defendido un modelo mix energético, apostando simultáneamente por la energía nuclear y por las energías renovables, “lo que garantizaría el suministro de energía y abarataría el precio de la electricidad, como así lo han entendido y están haciendo muchos países a raíz del aumento del precio del gas y de la dependencia del gas de países como Rusia”.



Guarinos ha aseverado que la energía nuclear “es una energía sostenible y libre de emisiones de CO2. Es una energía segura, aunque hay quienes sin ningún argumento excepto el político, afirman todo lo contrario”. El propio Sánchez, ha recordado “dijo el 30 de marzo de 2022 que la energía nuclear no era segura, no sabemos en qué se basaba para realizar tal afirmación”. En definitiva, es la tercera tecnología “más segura, después de la hidroeléctrica y la eólica”, y, además, “es necesaria en el proceso y en el momento en el que nos encontramos de transición energética”.



La parlamentaria regional ha afirmado que Europa ha reaccionado abriendo la puerta a la energía nuclear y a las inversiones en energía nuclear mientras “en España no lo han entendido, está perdiendo tiempo y a los españoles nos están haciendo perder mucho dinero, no por una cuestión de seguridad, sino por una cuestión de ideología, como casi todo lo que hacen”.



Por todo ello, ha incidido en que es necesario actuar en dos frentes; “activando medidas de choque inmediatas que reduzcan el impacto de la subida en el precio de la energía en los hogares y empresas y tomar medidas eficaces para reducir esta vulnerabilidad en el medio y largo plazo”.



Además, ha recordado que la Unión Europea “reconoce a la energía nuclear como energía de transición, que contribuye sustancialmente a los objetivos de cambio climático y facilita el desarrollo de fuentes de energía renovable de carácter intermitente”.



Central Nuclear de Trillo



Guarinos ha recordado que la Central Nuclear de Trillo es la más moderna de las centrales nucleares españolas y la última en entrar en funcionamiento, el 6 de agosto de 1988. “Tiene como misión producir energía eléctrica de forma segura, fiable, económica y respetuosa con el medio ambiente. La Central Nuclear de Trillo es una de las centrales de referencia en seguridad, calidad y costes, logrando los mayores niveles de seguridad, productividad y eficacia”. También “es el motor de desarrollo económico y social en la zona, generando cerca de 1300 empleos directos e indirectos.



Teniendo en cuenta las previsiones del Gobierno y lo dispuesto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de marzo de 2021, la vida útil de las Centrales Nucleares en España finaliza en el año 2035.



La vida útil de la Central Nuclear de Trillo está prevista que finalice en el año 2035, la última en cesar en su explotación, después de 47 años de funcionamiento. Y ¿por qué en el año 2035?, se ha preguntado Guarinos. A su juicio, está claro que “por cuestiones técnicas y de seguridad no”. Es una decisión política, “es una decisión tomada por el gobierno, como en su día se decidió el cierre de la CN José Cabrera, en Zorita de los Canes”.



Guarinos ha reprochado al Gobierno socialista que haya planteado cerrar una instalación útil y segura, como hizo con la de José Cabrera, “independientemente de los informes de los técnicos y del Consejo de Seguridad Nuclear, independientemente de que todas las revisiones sean correctas y digan que una central nuclear sigue siendo una instalación útil y una instalación segura”. En otros países que utilizan las mismas tecnologías, “se amplía la vida útil de las centrales a 60 e incluso 80 años; en España se cierran por criterios políticos”, ha concluido.



En este sentido, desde el Grupo Parlamentario Popular han propuesto al Gobierno regional, entre otras, las siguientes medidas:

- Impulsar y apoyar la energía nuclear como energía verde, segura y limpia, tal y como ha hecho la Unión Europea y están haciendo numerosos Estados Miembros, necesaria en el proceso de transición energética y como alternativa sostenible para reducir nuestra dependencia del gas y, en consecuencia, abaratar el precio de la electricidad.

- Activar medidas de choque inmediatas que reduzcan el impacto de la subida en el precio de la energía en los hogares y empresas, entre otras, mediante una bajada de impuestos competencia del Gobierno regional.

- Apoyar y defender la prolongación de la vida útil de la Central Nuclear de Trillo, en consonancia y de conformidad con los informes técnicos y del Consejo de Seguridad Nuclear, abandonando los criterios políticos que le han llevado a tomar la decisión de su cierre en 2035, independientemente de que sea una instalación útil y una instalación segura.

- Impulsar y apoyar con propuestas y medidas eficaces y recursos económicos el Convenio de Transición Justa de Zorita, necesario para garantizar el empleo y evitar la despoblación en los municipios afectados por el desmantelamiento de la Central Nuclear “José Cabrera”.