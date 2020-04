Guarinos denuncia la cuarentena impuesta por Page en las Cortes Regionales

Así lo ha expresado Guarinos que ha indicado que se trata de una decisión de Page escudada en su mayoría absoluta “que ha utilizado para aplicar el rodillo parlamentario, suspendiendo toda la actividad en la Cámara autonómica”, una decisión que “curiosamente” se ha tomado justo después de que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, solicitara la comparecencia de Page en el Parlamento autonómico para explicar la gestión del gobierno ante la crisis del coronavirus.



Guarinos ha insistido en que las Cortes “no cierran” y, en estos momentos, la transparencia, la información y el control parlamentario, son más necesarios que nunca. Por ello, “Page, como máximo responsable del Gobierno, debe explicarnos a todos los castellano manchegos las medidas adoptadas y el resultado de su gestión, así como las medidas económicas y sociales que tiene previsto poner en marcha de cara al futuro”.



La vicepresidenta de las Cortes ha reiterado la necesidad de que Page “rinda cuentas y que lo haga ante el Parlamento”. Además ha añadido que “no puede utilizar el rodillo parlamentario para eludir el control, ni puede dedicarse exclusivamente a hablar y a hacer entrevistas en medios oficiales que pagamos todos los castellano manchegos, mientras rehúye hablar en sede parlamentaria y someterse al control y a las preguntas de la oposición”.



En este sentido, se ha referido también a la negativa de la televisión y la radio públicas de Castilla-La Mancha a entrevistar a los grupos parlamentarios, PP, Ciudadanos y PSOE, algo que desde el PP se ha solicitado por escrito y se ha declinado, mientras Page no cesa en intervenciones en estos medios tratando de justificar una gestión “que la realidad y los profesionales sanitarios dejan en evidencia todos los días”.



“Ni los socialistas ni Page pueden utilizar su mayoría para descafeinar la democracia”, más si cabe en un momento en el que debe dar muchas explicaciones a los castellano-manchegos en relación con los medios materiales con los que han contado- o más bien no han contado- los profesionales que están al frente de la sanidad.



En este punto, Guarinos ha recordado la falta de Equipos de Protección Individual (EPIs) en todos los hospitales y centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha, la insuficiencia de respiradores, el elevado número de fallecidos en las residencias de mayores, la falta de test masivos y rápidos para la detección del coronavirus, y la crisis económica y social que va a provocar a los empresarios, autónomos y pymes y a familias la incompetencia que tanto el Gobierno de Page como el de Sánchez están demostrando en la gestión de esta crisis sanitaria.



La diputada de los populares ha incidido en las explicaciones que debe dar Page sobre los datos hechos públicos en el día de ayer por el TSJ de Castilla-La Mancha en relación con el número de personas que han perdido la vida por COVID19. Mientras el TSJ sospecha que esta cifra asciende en nuestra región a 1.921 personas, el Gobierno regional hablaba ayer de 1.132, lo que supone una diferencia de cerca de 800 personas.



“Page debe dar una explicación inmediata al respecto, no puede seguir ocultado la verdad, ni escondiéndose en su palacio”, ha declarado Guarinos que ha lamentado que el presidente de todos los castellano-manchegos no debe seguir “ni un segundo más” manteniendo “esa actitud de arrogancia que, desde el primer momento, ha caracterizado la gestión de esta crisis sanitaria, llegando a acusar a los maestros de querer irse de vacaciones e insultando a los profesionales sanitarios que han denunciado la precariedad y la falta de medios con la que están haciendo frente a la misma”.



Ana Guarinos ha concluido asegurando que, desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha “seguiremos demandando la necesidad de que las Cortes vuelvan a abrir sus puertas, de que el trabajo parlamentario no puede cesar para tratar de ocultar tanta arrogancia, mentira a incompetencia como estamos viendo hasta la fecha. Ni el Gobierno ni el Parlamento están de vacaciones, aunque algunos parecen querer que así sea”, ha finalizado.