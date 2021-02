Guarinos denuncia que con el código QR se castiga y estigmatiza a la hostelería

Así se ha expresado la dirigente popular después de que el Gobierno regional obligue a los clientes a utilizar el código QR para que puedan entrar a bares y restaurantes en Castilla-La Mancha, y tendrán que registrarse en una web mientras que los hosteleros deberán descargarse una app.



Por ello, ha pedido a Page que aclare en base a qué criterios e informes los castellano-manchegos tienen que identificarse para entrar a un bar a “tomar un café” y no para ir a cualquier otro establecimiento.



“¿Por qué Page sigue discriminando a un sector que está siendo tan duramente castigado por esta crisis y por las medidas restrictivas? ¿Por qué se le exige a la Hostelería y no a otros sectores?



Así, ha insistido en que Page debe explicar por qué actúa con tanta hostilidad con el sector de la Hostelería al que además le ofrece “migajas” con ayudas que son “insuficientes” para hacer frente las cuantiosas pérdidas económicas que han tenido porque el Gobierno “les prohíbe trabajar”.

“Basta ya de ocurrencias y basta ya de prohibiciones”, ya que los hosteleros lo único que quieren es que les dejen trabajar para que la “la gente pueda vivir”. Por eso, ha pedido a Page que “deje de atosigar” a los hosteleros sin ningún tipo de criterio o razón objetiva.

Comportamiento “caciquil” del presidente de la Cámara, Pablo Bellido

Guarinos además ha denunciado hoy el comportamiento “caciquil” del presidente de la Cámara, Pablo Bellido que, “como fiel obediente de Page” ha convertido las Cortes Regionales en un “cortijo” al servicio del Gobierno socialista, actuando de manera “arbitraria” y permitiendo “el rodillo socialista” que le da la mayoría absoluta.



Así se ha pronunciado Guarinos, en rueda de prensa, donde ha denunciado que, tras la celebración de la Junta de Portavoces y la Mesa, que ha tenido lugar esta mañana, el presidente de las Cortes ha decidido que esta semana exista un “pleno monográfico” para hablar de fondos europeos, dando respuesta “curiosamente” a una solicitud realizada por su grupo parlamentario, el PSOE, que ni siquiera había sido calificada por la Mesa, requisito que exige el Reglamento de la Cámara, razón por la que el GPP piensa recurrirla.



En este sentido, la dirigente popular ha advertido que “tener mayoría absoluta” no significa “tener la razón” y tampoco “permitirse el lujo de incumplir el Reglamento de las Cortes Regionales”.



Así, ha acusado a Page de “no querer acudir a los plenos”, ya que “tiene miedo” de “enfrentarse a la realidad” y “someterse al control parlamentario”, siendo el presidente regional que menos intervenciones ha realizado en las Cortes de Castilla-La Mancha, y las que ha tenido lo han sido “por obligación”.



Además de esto, ha recordado que Page “no contesta a ninguna pregunta oral que se le formula”, a pesar de que el Reglamento lo permite, porque “tiene miedo de salir a hablar a la tribuna”.



También, ha indicado que Page “no quiere que se celebren plenos” porque no quiere “escuchar” las propuestas que la sociedad civil está pidiendo en la calle y que son trasladadas al PP-CLM para que puedan ser debatidas en el Parlamento Autonómico.



“Pablo Bellido no quiere controlar al Gobierno y el Gobierno no quiere ser controlado por las Cortes y han encontrado el tándem perfecto”.



Así mismo, ha insistido en que estas Cortes se han convertido en el “cortijo” del PSOE y que la separación de poderes no existe, ya que hay una “sumisión total y absoluta” de estas Cortes y de su presidente al Gobierno de Castila-La Mancha y a Emiliano García-Page.



“El PP seguirá trabajando por la libertad, por la Unidad de España”



Además de esto, Guarinos se ha referido a los resultados de las elecciones catalanas. “La lectura que hay que hacer es clara: se ha reforzado el independentismo y la fractura en Cataluña, porque ha sido alimentado por el PSOE y por las cesiones del Gobierno de España y el socialismo a los independentistas”.



Así, ha insistido en que el PSOE de Sánchez y de Page ha estado alimentando – a través del Gobierno de España- las “cesiones a los independentistas” con pactos y reuniones bilaterales, perjudicando a otras comunidades y otorgando favores a una región en detrimento de otras, y hasta concediendo indultos.



Por eso, ha lamentado que en Cataluña el que ha conseguido el mayor número de votos, el candidato del PSOE, es el que ha sido el ex ministro de Sanidad que lleva a sus espaldas 65.000 fallecidos en pandemia”.



“Ha perdido el constitucionalismo, y se ha reforzado el independentismo gracias al socialismo”, ha apuntado Guarinos.



Además de esto, la dirigente popular ha asegurado que el PP seguirá trabajando en Cataluña y en el resto de España por la libertad, por la unidad de nuestro país, en defensa de la Constitución Española y por la igualdad de todos los españoles independientemente de su condición y del territorio.



También, ha destacado que el PP continuará defendiendo los valores de la Democracia y del Estado de Derecho y “no permitirá” desigualdades ni indultos que el PSOE ha negociado con los independentistas.