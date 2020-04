Guarinos dice que Page impone la censura en los medios sanitarios

Tras la comparecencia del máximo responsable del Gobierno regional, Emiliano García-Page, la diputada regional y vicepresidenta segunda de las Cortes, Ana Guarinos, ha señalado que el PP-CLM no va a permitir “elementos tóxicos” que manipulen la verdad ni que impongan la “censura” para que no se conozca la realidad de la pandemia en nuestra región.

De esta forma, se ha referido a los carteles que han aparecido en algunos hospitales de la región en los que se dice literalmente “prohibido realizar capturas de imágenes y audio” y se amenaza con perseguir “por vía penal y/o disciplinaria cualquier hecho que pueda interpretarse como una vulneración de dicha prohibición”.



En este sentido, ha recordado a Page que no puede prohibir lo que la Constitución y el ordenamiento jurídico permiten y que el único límite es que se respete el derecho a la intimidad de las personas. Guarinos ha dicho que este tipo de prohibiciones reflejan el nerviosismo y el miedo que late en el Gobierno de Page, más preocupado por salvar su imagen y por sus intereses políticos, que porque se conozca la verdad, lo que le lleva a actuaciones a la “desesperada y más propias de repúblicas bolivarianas que de una democracia”.



La diputada regional ha preguntado a Page “cuándo piensa asumir sus responsabilidades políticas y sus errores en una gestión que nos sigue situando a la cabeza en número de contagiados y fallecidos en España”. Guarinos ha recordado que, a día de hoy y según las cifras oficiales, han fallecido 2.330 castellano-manchegos, lo que representa el 10% del total de personas fallecidas en España, en una región que representa el 4% de su población. También ha preguntado cuándo piensa dar explicaciones del exceso de mortalidad observada en nuestra región, un exceso que, según los datos del propio Ministerio de Sanidad, nos sitúa a la cabeza entre las Comunidades Autónomas, la segunda con mayor exceso de mortalidad observada.



Igualmente ha exigido a Page “la humildad” que no ha tenido durante esta crisis sanitaria y, por supuesto, respeto a la sociedad, desde los sanitarios que siguen trabajando sin los equipos de protección individual adecuados, hasta los alcaldes que tienen que hacer el trabajo que diligentemente están haciendo y que ni los gobiernos nacional ni regional han hecho durante la pandemia, entre ellos test a sus mayores que se encuentran en residencias y al personal que trabaja en ellas, recordándole que las personas mayores que han fallecido en las residencias de Castilla-La Mancha es muy elevado, cerca de 900 a día de hoy y según los datos oficiales, muchas más si tenemos en cuenta los registros civiles y los datos de las propias residencias y centros sociosanitarios.



Finalmente, ha pedido que no presuma de test ni de ser la Comunidad Autónoma que más test ha hecho de España, ya que no es verdad. “Somos la cuarta comunidad autónoma que menos test PCR ha hecho, lo que desmonta sus afirmaciones y le deja en evidencia”. Igualmente ha exigido a Page que se ocupe de Castilla-La Mancha de una vez por todas y no de intentar dar una imagen de “hombre moderado y de Estado” y dar consejos a los demás, ya que, después de todo lo que sabemos y seguiremos sabiendo durante esta crisis sanitaria, “difícilmente habrá alguien en Castilla-La Mancha y en España que de credibilidad a lo que diga o haga Emiliano García-Page. Que deje de hacer política de salvamento político y personal, y se ponga a trabajar en beneficio de los intereses de todos los castellano-manchegos ya”, ha concluido.