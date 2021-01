Guarinos exige a Page que explique el proceso de vacunación frente al coronavirus

Así se ha pronunciado Guarinos, en rueda de prensa, donde ha denunciado la falta de información por parte del Gobierno regional sobre el calendario de vacunación en nuestra región.



En este sentido, la dirigente popular ha pedido al consejero de Sanidad que aclare el número de vacunas y las dosis que se han administrado hasta la fecha, cómo va a ser la estrategia de vacunación, si hay o no una planificación establecida, información sobre si existe stock de vacunas, los datos sobre su almacenamiento, cuántas personas se han vacunado en las residencias, qué personal sanitario o socio sanitario ha recibido la vacuna y en qué centros residenciales.



De esta manera, ha lamentado que, -hasta el momento-, el Gobierno de Page no ha informado al respecto de todas estas cuestiones y que, por lo tanto, “tendremos que esperar a que vuelva de vacaciones” para conocer todos los detalles.



Guarinos ha recordado que, el pasado 18 de diciembre, el presidente regional anunció “a bombo y platillo” que Castilla-La Mancha esperaba llegar a las 15 mil vacunas diarias, y por ello, el PP-CLM quiere saber cuántas vacunas se han puesto hasta la fecha, y cuántas se están administrando diariamente, ya que con estos datos la población vacunada en nuestra región no llegaría ni al 5 por ciento.



Además, ha exigido explicaciones sobre el criterio establecido a la hora de administrar las vacunas a la población, y si es cierto que se están priorizando a aquellas residencias en las que no existe ningún caso de coronavirus. También, el PP-CLM quiere saber si en estas residencias las PCR las está pagando el propio Gobierno regional o los propios residentes.



Así, ha insistido en la gran incertidumbre que existe a día de hoy sobre el proceso de vacunación en nuestra comunidad, ya que serían muchos los meses los que habría que esperar para que toda la población estuviera vacunada y por lo tanto “inmunizada” frente al virus. Y es que, se podría dar el caso de que finalizara el año 2021 y la población no estuviera inmunizada porque no hubiera dosis suficientes de vacunas.



Guarinos ha insistido en que todas estas cuestiones requieren la “atención urgente” del Gobierno de Page que tiene la obligación de responder y someterse al control de las Cortes Regionales para dar explicaciones a los ciudadanos.



Por ello, ha pedido al Gobierno de Page que regrese ya de sus vacaciones, se pongan al servicio de los castellano-manchegos y abandone el servicio de la política.



“Nulo interés del Gobierno de Page de convocar un pleno extraordinario para hablar de los problemas de las pymes y autónomos”



Por otra parte, Guarinos ha denunciado el “nulo interés” por parte del Gobierno de Page de convocar un pleno extraordinario para hablar y proponer soluciones a los problemas que tienen las pymes y autónomos de nuestra región, tal y como ha solicitado el PP-CLM de manera conjunta con el partido de Ciudadanos.



Así, ha asegurado que las medidas del Gobierno regional para hacer frente a las pérdidas que está teniendo el sector de la hostelería son “insuficientes”, y ha señalado que, “a cuántas más restricciones, mayor apoyo y más ayudas deben recibir las empresas”.



En este sentido, ha lamentado que el Gobierno regional aún no se ha pronunciado al respecto de esta propuesta y no ha puesto “ni fecha ni hora” para la celebración de este pleno, ya que están “ausentes” de los verdaderos problemas que sufren los castellano-manchegos.



Por ello, el PP-CLM ha pedido que se celebre este pleno de “manera urgente “porque los problemas de los autónomos y las familias no pueden esperar a que el Gobierno regional vuelva de vacaciones.





“El PSOE de Page está más en la política que en la pandemia”



Además de esto, Guarinos ha denunciado que el PSOE de Page está más en la política que en la pandemia, en la que el Gobierno regional ha demostrado su “clara incapacidad· a la hora de gestionar esta crisis sanitaria y de aportar soluciones.



Ejemplo de ello es lo que está ocurriendo a nivel nacional, donde el ministro de Sanidad y máximo responsable de la gestión de la pandemia se está dedicando a hacer política al darle prioridad a las elecciones catalanas.



Al igual que está ocurriendo en Castilla-La Mancha donde Page está enviando cartas a los hogares en relación al nuevo hospital de Toledo. Un hospital, ha recordado, que “es nuevo, pero está cerrado”, y, por lo tanto, Page no detalla en la misiva que los ciudadanos no pueden hacer uso de él porque tiene sus puertas cerradas.