Guarinos lamenta que Page pasará a la historia por cerrar un colegio público en Torrejón del Rey

Así se ha pronunciado Guarinos, en la rueda de prensa previa a la comisión parlamentaria de Educación, Cultura y Deporte, donde ha tenido lugar la comparecencia de la consejera sobre el cierre del CEIP Señorío de Muriel en Torrejón del Rey.



Guarinos ha recordado que dicha comparecencia, a petición del GPP, “llega con cinco meses de retraso” y tras reclamar al presidente de las Cortes Regionales el cumplimiento y la convocatoria de las comisiones pendientes que ya deberían haberse celebrado hace tiempo, teniendo en cuenta que todas ellas han superado el plazo máximo previsto en el Reglamento de la Cámara para su celebración.



De esta manera, la dirigente popular ha denunciado que el Gobierno socialista va a aplicar en Torrejón del Rey “recortes sin precedentes” que Page tanto criticó durante años. Así, ha señalado que Page va a hacer algo que jamás se hizo en épocas anteriores ni en los peores momentos de crisis económica como es cerrar un colegio público.



Además, ha asegurado que Page anunció un nuevo IESO en Torrejón del Rey, con inauguración incluida, “destapando una placa en el mismo lugar donde ya había un colegio”, pero la realidad es que “no hay instituto” ni el Gobierno regional tiene interés de que lo haya, tal y como lo confirmó la propia consejera en el pleno celebrado el pasado 27 de febrero ante una pregunta oral del GPP relativa a esta cuestión.



“Grave es el que el Gobierno no cumpla sus promesas, pero mucho más grave es que aplique estos recortes en educación pública sin precedentes que jamás -ni los padres ni el municipio de Torrejón del Rey- podrían haberse imaginado”, ha apuntado.



En este sentido, ha calificado como “despropósito sin precedentes” la actitud de Page por la falta de transparencia y la falta de información a padres y madres, así como los obstáculos permanentes y la opacidad sobre este asunto.



Además de esto, ha mostrado su preocupación por la situación de hacinamiento en las aulas, ya que el próximo curso escolar se tendrán que fusionar dos colegios públicos – el de La Candelas y el Señorío de Muriel-, concentrando gran cantidad de alumnos en las instalaciones de uno de ellos, pese a la crisis sanitaria COVID19 y las recomendaciones de reducir el número de alumnos por aula.



Así, ha recordado que se pretende ubicar a más de 450 alumnos de infantil y primaria en un colegio diseñado hace más de 20 años con barracones instalados desde el inicio de curso 2019-2020, lo que evidencia la falta de capacidad y de adecuación de las instalaciones educativas.



Por otra parte, Guarinos ha asegurado que la solución que plantea el Gobierno de Page en el IESO Torrejón del Rey consiste en ubicar a más de 400 alumnos de secundaria en las instalaciones que hoy usan 200 alumnos de infantil y primaria sin que se haya planificado ningún tipo de ampliación ni construcción de edificios aledaños.



Por ello, ha lamentado que esta decisión “condena” a los alumnos a unas condiciones de hacinamiento sin la posibilidad de crecimiento y que, además, no cumplen con las recomendaciones que están realizando las autoridades sanitarias por la pandemia.



Page tiene 15 millones de euros anuales para asesores, pero no tiene dinero para invertir en Educación



Guarinos ha denunciado que Page no tiene dinero para invertir en Educación en Torrejón del Rey, pero sí para gastarse 15 millones de euros anuales en asesores; para la Educación pública no tiene dinero, pero sí para altos cargos aplicando recortes sin precedentes en materia educativa.



“Este es el Gobierno que tenemos en Castilla-La Mancha y estas son las prioridades del Gobierno que preside Page”, ha lamentado.